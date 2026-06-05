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Hier treffen Morettis zur Einvernahme ein
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Ankunft in Sitten VS:Hier treffen Morettis zur Einvernahme ein

Schaumstoff-Rechnung gefälscht
Staatsanwaltschaft wirft Jessica Moretti Urkundenfälschung vor

Die Staatsanwaltschaft erhebt neue Vorwürfe gegen Jessica Moretti: Sie soll eine Schaumstoff-Rechnung gefälscht haben. Der Schaumstoff löste in der Silvesternacht den Brand aus, bei dem 41 Menschen starben und 115 verletzt wurden.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Aktualisiert: vor 25 Minuten
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Die Staatsanwaltschaft erhebt neue Vorwürfe gegen Jessica Moretti vom Constellation.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jessica Moretti wegen Urkundenfälschung im Fall Le Constellation beschuldigt
  • Gefälschte Rechnung für Schaumstoff als neuer Schwerpunkt der Ermittlungen
  • 41 Tote, 115 Verletzte durch Brand am 1. Januar 2026
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Daniel MacherRedaktor News

Im Fall des Brandes in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS weitet die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen das Betreiberpaar Moretti aus. Jessica Moretti (41), Mitbetreiberin des Lokals, wird neu auch der Urkundenfälschung beschuldigt. Dies geht laut übereinstimmenden Medienberichten aus neuen Entwicklungen im laufenden Strafverfahren hervor.

Konkret soll es um eine Rechnung für den Kauf jenes Schaumstoffs gehen, der in der Silvesternacht Feuer fing und die Katastrophe auslöste. Beim Brand kamen 41 Menschen ums Leben, weitere 115 wurden verletzt. Die Ermittler werfen Jessica Moretti vor, eine Rechnung über den Erwerb des brennbaren, schalldämmenden Materials gefälscht zu haben.

Dokument soll manipuliert worden sein

Ihr Ehemann Jacques Moretti (49) hatte über längere Zeit erklärt, den Schaumstoff in einem Baumarkt im Wallis gekauft zu haben. Im Februar übergab er den Behörden dann eine angebliche Rechnung eines Lieferanten aus Ostdeutschland. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll dieses Dokument jedoch manipuliert worden sein.

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Am Freitag wurden Jacques und Jessica Moretti erstmals gemeinsam von den zuständigen Staatsanwältinnen befragt. Die mit Spannung erwartete Konfrontation fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Eheleute trafen laut übereinstimmenden Medienberichten in einem Polizeifahrzeug ein und äusserten sich ebenso wenig wie ihre Anwälte vor Beginn der Anhörung.

Bereits mehrere laufende Verfahren

Die neuen Vorwürfe sollen den Ermittlern zufolge möglicherweise mit steuerlichen Fragen zusammenhängen und nicht zwingend in direktem Zusammenhang mit dem Brand stehen. Dennoch verschärft sich damit die strafrechtliche Lage für Jessica Moretti deutlich.

Gegen die Betreiber der Bar Le Constellation läuft bereits ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger schwerer Körperverletzung sowie fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst. Mit dem zusätzlichen Vorwurf der Urkundenfälschung erhält der Fall nun eine weitere brisante Wendung.

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