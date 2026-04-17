Drama über Zermatt: Ein Paragleiter öffnete im Flug seinen Ersatzschirm – und verlor einen weiteren, der auf ein Haus segelte. Polizei und Rettung im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Paragleiter in Zermatt muss notlanden

Ersatzschirm landet auf Haus, niemand wird verletzt

Polizei und Rettungsdienst mit Helikopter im Einsatz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Macher Redaktor News

Ein Leser schickt Blick spektakuläre Videos: Hoch oben am Himmel ist etwas zu sehen, das wie ein Fallschirm wirkt – und plötzlich in die Tiefe segelt. Was ist da passiert? Ist ein Gleitschirmflieger abgestürzt?

Die Szenen wirken dramatisch. In einem weiteren Clip: Blaulicht, Einsatzkräfte, sogar ein Helikopter kreist über dem Gebiet. Polizei und Rettungsdienst stehen im Einsatz. Sofort stellt sich die Frage: Ist hier jemand abgestürzt?

Blick hakt nach – und kann schnell Entwarnung geben.

Wie Air Zermatt und die Kantonspolizei Wallis bestätigen, handelt es sich um die Notlandung eines Paragleiters. Während des Flugs musste der Pilot seinen Ersatzschirm öffnen. Dabei kam es zum spektakulären Zwischenfall: Der Hauptschirm löste sich und segelte abwärts davon – direkt auf ein Haus.

Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand.