Darum gehts
- Paragleiter in Zermatt muss notlanden
- Ersatzschirm landet auf Haus, niemand wird verletzt
- Polizei und Rettungsdienst mit Helikopter im Einsatz
Ein Leser schickt Blick spektakuläre Videos: Hoch oben am Himmel ist etwas zu sehen, das wie ein Fallschirm wirkt – und plötzlich in die Tiefe segelt. Was ist da passiert? Ist ein Gleitschirmflieger abgestürzt?
Die Szenen wirken dramatisch. In einem weiteren Clip: Blaulicht, Einsatzkräfte, sogar ein Helikopter kreist über dem Gebiet. Polizei und Rettungsdienst stehen im Einsatz. Sofort stellt sich die Frage: Ist hier jemand abgestürzt?
Blick hakt nach – und kann schnell Entwarnung geben.
Wie Air Zermatt und die Kantonspolizei Wallis bestätigen, handelt es sich um die Notlandung eines Paragleiters. Während des Flugs musste der Pilot seinen Ersatzschirm öffnen. Dabei kam es zum spektakulären Zwischenfall: Der Hauptschirm löste sich und segelte abwärts davon – direkt auf ein Haus.
Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand.