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Leserreporter filmt fallenden Gleitschirm
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Polizei und Rettung im Einsatz:Leserreporter filmt fallenden Gleitschirm

Rätsel über Zermatt VS
Plötzlich fällt ein Fallschirm vom Himmel

Drama über Zermatt: Ein Paragleiter öffnete im Flug seinen Ersatzschirm – und verlor einen weiteren, der auf ein Haus segelte. Polizei und Rettung im Einsatz. Verletzt wurde niemand.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
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Ein Notfallschirm stürzt in Zermatt vom Himmel.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Paragleiter in Zermatt muss notlanden
  • Ersatzschirm landet auf Haus, niemand wird verletzt
  • Polizei und Rettungsdienst mit Helikopter im Einsatz
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Daniel MacherRedaktor News

Ein Leser schickt Blick spektakuläre Videos: Hoch oben am Himmel ist etwas zu sehen, das wie ein Fallschirm wirkt – und plötzlich in die Tiefe segelt. Was ist da passiert? Ist ein Gleitschirmflieger abgestürzt?

Die Szenen wirken dramatisch. In einem weiteren Clip: Blaulicht, Einsatzkräfte, sogar ein Helikopter kreist über dem Gebiet. Polizei und Rettungsdienst stehen im Einsatz. Sofort stellt sich die Frage: Ist hier jemand abgestürzt?

Blick hakt nach – und kann schnell Entwarnung geben.

Wie Air Zermatt und die Kantonspolizei Wallis bestätigen, handelt es sich um die Notlandung eines Paragleiters. Während des Flugs musste der Pilot seinen Ersatzschirm öffnen. Dabei kam es zum spektakulären Zwischenfall: Der Hauptschirm löste sich und segelte abwärts davon – direkt auf ein Haus.

Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand.

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