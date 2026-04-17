Darum gehts
- Am Donnerstag gab es eine Schlägerei am Bahnhof St-Maurice mit zehn Jugendlichen
- Ein 17-Jähriger mit Messer verletzt, Täter in Untersuchungshaft
- Beteiligte zwischen 16 und 18 Jahren, Polizei ermittelt mit Unterstützung
Zur Schlägerei kam es am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, am Bahnhof von St. Maurice. Dabei waren mindestens zehn Jugendliche beteiligt, unter denen befanden sich auch mehrere Minderjährige. Teilweise kam es zu Angriffen mit Metallstangen und Holzstöcken.
Im Gedränge wurde ein Jugendlicher (17) kongolesischer Herkunft mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht und konnte dieses nach der Behandlung in der Nacht wieder verlassen.
Untersuchung eingeleitet
Mehrere Personen wurden angehalten und identifiziert. Die Beteiligten sind
zwischen 16 und 18 Jahre alt. Einer von ihnen, ein 17-jähriger Algerier, wurde nach seiner Einvernahme in Untersuchungshaft gesetzt.
Die Kantonspolizei Wallis wurde von der Stadtpolizei Monthey sowie einer Patrouille der Waadtländer Gendarmerie unterstützt. Die Staatsanwaltschaft und das Jugendgericht haben eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären. Es wird darauf hingewiesen, dass zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt.