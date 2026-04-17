Am Bahnhof St. Maurice kam es am Donnerstag zu einer Schlägerei mit mindestens zehn Jugendlichen. Ein 17-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Donnerstag gab es eine Schlägerei am Bahnhof St-Maurice mit zehn Jugendlichen

Ein 17-Jähriger mit Messer verletzt, Täter in Untersuchungshaft

Beteiligte zwischen 16 und 18 Jahren, Polizei ermittelt mit Unterstützung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Zur Schlägerei kam es am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, am Bahnhof von St. Maurice. Dabei waren mindestens zehn Jugendliche beteiligt, unter denen befanden sich auch mehrere Minderjährige. Teilweise kam es zu Angriffen mit Metallstangen und Holzstöcken.

Im Gedränge wurde ein Jugendlicher (17) kongolesischer Herkunft mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht und konnte dieses nach der Behandlung in der Nacht wieder verlassen.

Untersuchung eingeleitet

Mehrere Personen wurden angehalten und identifiziert. Die Beteiligten sind

zwischen 16 und 18 Jahre alt. Einer von ihnen, ein 17-jähriger Algerier, wurde nach seiner Einvernahme in Untersuchungshaft gesetzt.

Die Kantonspolizei Wallis wurde von der Stadtpolizei Monthey sowie einer Patrouille der Waadtländer Gendarmerie unterstützt. Die Staatsanwaltschaft und das Jugendgericht haben eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären. Es wird darauf hingewiesen, dass zu diesem Zeitpunkt des Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt.