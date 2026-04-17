Tödlicher Unfall in Saxon: Am Donnerstag kollidierte eine 71-jährige Motorradfahrerin auf der Route de Fully mit einem stehenden Auto. Die Frau starb noch am Unfallort, die Autofahrerin blieb unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Motorradfahrerin (71) stirbt bei Kollision auf Route de Fully am Donnerstag

Unfallursache unklar, Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein

Route de Fully gesperrt, Umleitung eingerichtet, Rettungskräfte im Einsatz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Johannes Hillig Redaktor News

Der Unfall passierte am Donnerstag, gegen 16.20 Uhr. Eine Schweizerin (†71) war mit ihrem Motorrad auf der Route de Fully in Richtung Saxon unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zum Chemin des Marais Neufs kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einer heftigen Kollision zwischen der Front des Motorrads und dem Heck eines stehenden Personenwagens.

Die Motorradfahrerin wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert. Die aufgebotenen Einsatzkräfte der KWRO144 konnten nur noch den Tod der Verunfallten feststellen. Die Lenkerin des beteiligten Personenwagens blieb unverletzt.

Route de Fully wurde gesperrt

Neben der Kantonspolizei Wallis standen die Rettungskräfte der KWRO144, der Police Intercommunale des Deux Rives (PIDR) sowie die Feuerwehr von Saxon im Einsatz.

Die Route de Fully wurde während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Unfalls zu klären.