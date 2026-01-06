In Crans-Montana kam es in der Silvesternacht zum Inferno – nachdem Akustik-Isolationen aus Schaumstoff durch Indoor-Feuerwerk in Brand geraten war. Diese Kombination führte weltweit in den letzten Jahrzehnten bereits zu Hunderten Toten im Nachtleben. Die Horror-Liste.

Darum gehts Brand in Bar Le Constellation, Crans-Montana, tötete 40 Menschen an Silvester

Ursache: Bengalkerzen entzündeten brennbaren Schaumstoff an der Decke

Daniel Jung Redaktor News

Die Ermittlungen zur Ursache des verheerenden Brands in der Bar Le Constellation von Crans-Montana VS konzentrieren sich auf den schalldämpfenden Schaumstoff an der Decke des Lokals. Die Walliser Generalstaatsanwältin Béatrice Pilloud (50) bestätigte am Freitag Ermittlungen mit dieser Stossrichtung: Alles deute darauf hin, dass das Feuer von Bengalkerzen ausging, die auf Champagnerflaschen angebracht waren und zu nahe an die Decke kamen.

Über eine Brandschutz-Zertifizierung der Schalldämmung konnte Gemeindepräsident Nicolas Féraud an der PK am Dienstagvormittag keine Auskunft geben. «Das wissen wir nicht», sagte Féraud, «es gab nämlich keine Kontrolle zu dieser Schalldämmung.» Die Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde seien überzeugt gewesen, dass eine solche Kontrolle nicht nötig gewesen sei.

Dass in Le Constellation auch Feuerwerk verwendet wurde, sei dem Gemeindepräsidenten nicht bekannt gewesen. «Wenn wir das gewusst hätten, wenn wir das hätten verhindern können, dann hätten wir das getan», erklärte Féraud. «Wir hätten dann gesagt, dass keine Feuerwerkskörper mehr verwendet werden dürften.»

Flashover und Rauchgasexplosion

Denn das Inferno in der Silvesternacht war keineswegs die erste Brandkatastrophe, die durch Pyrotechnik ausgelöst wurde, die brennbare Akustik-Isolationen entfachte. Besonders problematisch: Innerhalb von Minuten entsteht dabei ein brennbares Gasgemisch, das zu einem Flashover und Rauchgasexplosionen führen kann. Ohne Sprinkleranlagen sind solche Feuer kaum zu stoppen.

In den letzten 25 Jahren gab es eine ganze Reihe tödlicher Grossbrände in Bars, Konzertlokalen oder Nachtclubs, die sich nach dem praktisch gleichen Schema abspielten. In allen Fällen wurde die schnelle Ausbreitung des Feuers durch entzündliche Materialien an Wänden oder Decken begünstigt.

1 The Station: 100 Todesopfer

20. Februar 2003, West Warwick, Rhode Island, USA: Während eines Konzerts der Band Great White zündeten Pyrotechnik-Effekte den brennbaren akustischen Schaumstoff an Wänden und Decke um die Bühne herum. Das Feuer breitete sich innerhalb von Sekunden aus, was zu 100 Todesopfern und rund 230 Verletzten führte.

2 República Cromañón: 194 Todesopfer

30. Dezember 2004, Buenos Aires, Argentinien: Bei einem Rockkonzert der Band Callejeros entzündeten Pyrotechnik-Fackeln – hier von Fans gezündet – den Schaumstoff an der Decke des Clubs. Dies führte zu einem schnellen Brand, der 194 Menschen tötete und rund 700 verletzte, unter anderem durch giftige Gase aus dem verbrennenden Material. Gemäss Berichten waren damals über 2800 Personen anwesend, obwohl die Diskothek eigentlich nur für 1300 Besucher genehmigt war.

3 Kiss: 242 Todesopfer

27. Januar 2013, Santa Maria, Brasilien: Pyrotechnik einer auftretenden Band an einer grossen Studenten-Party entzündete die Schaumstoff-Isolierung an der Decke. Das Feuer breitete sich explosionsartig aus und tötete 242 Personen, vorwiegend junge Partygäste, durch Rauch und Panik. Mindestens 630 weitere Menschen wurden zudem verletzt.

4 Colectiv: 64 Todesopfer

30. Oktober 2015, Bukarest, Rumänien: Während eines Metal-Konzerts der Band Goodbye to Gravity zündeten Pyrotechnik-Effekte den ungeschützten Schaumstoff an Säulen und Decke. Der Brand führte zu 64 Todesopfern, 147 Personen wurden teilweise schwer verletzt. Die Katastrophe löste landesweite Proteste gegen Sicherheitsmängel aus.

5 Club Pulse: 63 Todesopfer

16. März 2025, Kočani, Nordmazedonien: Pyrotechnik-Flammen, die auf die Decke gerichtet waren, setzten hochbrennbaren akustischen Schaumstoff in Brand. Dies resultierte in 63 Todesopfern und über 200 Verletzten, hauptsächlich jungen Feiernden. Etwa 500 Menschen hatten ein Konzert des mazedonischen Hip-Hop-Duos DNK besucht.

6 Le Constellation: 40 Todesopfer

1. Januar 2026, Crans-Montana VS: Der Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS ist das jüngste Beispiel für die Gefahren brennbarer Kunststoffe in Nachtlokalen. Bei der Silvesterparty kamen 40 Menschen ums Leben, 116 wurden verletzt.

Alle sechs Fälle unterstreichen die enormen Gefahren, die von Pyrotechnik in Kombination mit nicht feuerfesten Isolationsmaterialien in geschlossenen Räumen ausgeht. Manche Ereignisse führten zwar zu strengeren Vorschriften in gewissen Ländern – jedoch wiederholen sich ähnliche Vorfälle leider weiterhin.