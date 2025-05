Hotelbesitzer sorgen sich um den Tourismus im Lötschental «Blatten war das Herz der Gegend»

Herbert Bürgisser (72) und Vreni Kalbermatten (67) führen seit Jahrzehnten das Hotel Bietschhorn in Kippel, VS. Eigentlich wollten sie in den Ruhestand gehen, doch der Bergsturz in Blatten hat ihre Pläne durchkreuzt.

Publiziert: vor 37 Minuten | Aktualisiert: vor 2 Minuten