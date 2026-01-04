Darum gehts
- Brand in Bar «Le Constellation» in Crans-Montana forderte 40 Todesopfer
- 22 der Opfer stammen aus der Schweiz, darunter viele Jugendliche
- Opfer aus sieben Ländern, darunter Frankreich (8) und Italien (6) identifiziert
Am Donnerstagmorgen erwachte nicht nur die Schweiz im Schock, sondern die ganze Welt. Was eine freudige Silvesternacht werden sollte, wurde zu einem Albtraum. Bei einem Brand in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS verloren 40 Menschen ihr Leben.
Am Sonntagabend herrschte dann Gewissheit. Alle Verstorbenen konnten identifiziert werden. 22 der Todesopfer kommen aus der Schweiz. Knapp die Hälfte aller Opfer war noch nicht volljährig.
- Eine Teenagerin im Alter von 14 Jahren
- Vier Teenagerinnen im Alter von 15 Jahren
- Drei Teenager im Alter von 16 Jahren
- Eine Teenagerin im Alter von 16 Jahren
- Ein Teenager im Alter von 17 Jahren
- Drei Teenager im Alter von 18 Jahren
- Eine Teenagerin im Alter von 18 Jahren
- Ein Mann im Alter von 20 Jahren
- Eine Frau im Alter von 21 Jahren
- Ein Mann im Alter von 21 Jahren
- Zwei Frauen im Alter von 22 Jahren
- Zwei Frauen im Alter von 24 Jahren (wovon eine auch die französische Staatsbürgerschaft innehatte)
- Ein Mann im Alter von 31 Jahren
- Ein Teenager im Alter von 14 Jahren
- Eine Teenagerin im Alter von 15 Jahren (sie hatte auch die israelische und britische Staatsbürgerschaft inne)
- Ein Teenager im Alter von 17 Jahren
- Ein Mann im Alter von 20 Jahren
- Ein Mann im Alter von 23 Jahren
- Eine Frau im Alter von 26 Jahren
- Eine Frau im Alter von 33 Jahren
- Ein Mann im Alter von 39 Jahren
- Eine Teenagerin im Alter von 15 Jahren
- Eine Teenagerin im Alter von 16 Jahren
- Vier Teenager im Alter von 16 Jahren (wovon einer auch die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate innehatte)
- Eine Frau im Alter von 22 Jahren
- Ein Teenager im Alter von 17 Jahren
- Ein Teenager im Alter von 18 Jahren
- Ein Teenager im Alter von 18 Jahren
Zu den Schweizern Todesopfern zählt unter anderem Arthur aus der Romandie. Seine Mutter Laetitia Brodard-Sitre suchte zuvor tagelang nach ihrem Sohn – mit einem Bild suchte sie nach dem 16-Jährigen. Nun herrscht traurige Gewissheit.
Auch der 18-jährige Benjamin, ein aufstrebender Schweizer Boxer und laut dem Verband SwissBoxing «vielversprechender Athlet und eine strahlende Persönlichkeit», kam bei der Brand-Katastrophe ums Leben.
Die junge Italienerin Chiara Costanzo (†16) verlor ihr Leben ebenfalls in der brennenden Bar. Ihr Vater erklärte gegenüber dem «Corriere della Sera», seine Welt wäre ohne Vorwarnung zusammengebrochen. «Man ist nie darauf vorbereitet. Man kann es nicht sein.»
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen