Nach dem schrecklichen Brand in der Silvesternacht konnten bis Sonntagabend alle der Todesopfer identifiziert werden. 22 der Verstorbenen sind Schweizerinnen und Schweizer – die jüngsten gerade einmal 14 Jahre alt.

Über die Hälfte der Todesopfer war minderjährig!

Das sind die 40 Toten der Brand-Tragödie in Crans-Montana VS

Darum gehts Brand in Bar «Le Constellation» in Crans-Montana forderte 40 Todesopfer

22 der Opfer stammen aus der Schweiz, darunter viele Jugendliche

Opfer aus sieben Ländern, darunter Frankreich (8) und Italien (6) identifiziert

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Donnerstagmorgen erwachte nicht nur die Schweiz im Schock, sondern die ganze Welt. Was eine freudige Silvesternacht werden sollte, wurde zu einem Albtraum. Bei einem Brand in der Bar Le Constellation in Crans-Montana VS verloren 40 Menschen ihr Leben.

Am Sonntagabend herrschte dann Gewissheit. Alle Verstorbenen konnten identifiziert werden. 22 der Todesopfer kommen aus der Schweiz. Knapp die Hälfte aller Opfer war noch nicht volljährig.

Schweiz (22 Opfer)

Eine Teenagerin im Alter von 14 Jahren

Vier Teenagerinnen im Alter von 15 Jahren

Drei Teenager im Alter von 16 Jahren

Eine Teenagerin im Alter von 16 Jahren

Ein Teenager im Alter von 17 Jahren

Drei Teenager im Alter von 18 Jahren

Eine Teenagerin im Alter von 18 Jahren

Ein Mann im Alter von 20 Jahren

Eine Frau im Alter von 21 Jahren

Ein Mann im Alter von 21 Jahren

Zwei Frauen im Alter von 22 Jahren

Zwei Frauen im Alter von 24 Jahren (wovon eine auch die französische Staatsbürgerschaft innehatte)

Ein Mann im Alter von 31 Jahren

Frankreich (8 Opfer)

Ein Teenager im Alter von 14 Jahren

Eine Teenagerin im Alter von 15 Jahren (sie hatte auch die israelische und britische Staatsbürgerschaft inne)

Ein Teenager im Alter von 17 Jahren

Ein Mann im Alter von 20 Jahren

Ein Mann im Alter von 23 Jahren

Eine Frau im Alter von 26 Jahren

Eine Frau im Alter von 33 Jahren

Ein Mann im Alter von 39 Jahren

Italien (6 Opfer)

Eine Teenagerin im Alter von 15 Jahren

Eine Teenagerin im Alter von 16 Jahren

Vier Teenager im Alter von 16 Jahren (wovon einer auch die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Arabischen Emirate innehatte)

Portugal (1 Opfer)

Eine Frau im Alter von 22 Jahren

Belgien (1 Opfer)

Ein Teenager im Alter von 17 Jahren

Rumänien (1 Opfer)

Ein Teenager im Alter von 18 Jahren

Türkei (1 Opfer)

Ein Teenager im Alter von 18 Jahren





Zu den Schweizern Todesopfern zählt unter anderem Arthur aus der Romandie. Seine Mutter Laetitia Brodard-Sitre suchte zuvor tagelang nach ihrem Sohn – mit einem Bild suchte sie nach dem 16-Jährigen. Nun herrscht traurige Gewissheit.

Auch der 18-jährige Benjamin, ein aufstrebender Schweizer Boxer und laut dem Verband SwissBoxing «vielversprechender Athlet und eine strahlende Persönlichkeit», kam bei der Brand-Katastrophe ums Leben.

Die junge Italienerin Chiara Costanzo (†16) verlor ihr Leben ebenfalls in der brennenden Bar. Ihr Vater erklärte gegenüber dem «Corriere della Sera», seine Welt wäre ohne Vorwarnung zusammengebrochen. «Man ist nie darauf vorbereitet. Man kann es nicht sein.»