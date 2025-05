Brigger: «Unten hat sich ein massiver Schuttkegel gebildet»

Nach Ebener ist jetzt Alban Brigger von der Dienststelle für Naturgefahren an der Reihe. «Ich gebe Ihnen wie in den vergangenen Tagen einen kurzen Überblick», beginnt er. Er zeigt ein Bild des Berges. «Gestern hatten wir oben ein Problem. Diese Bewegung Richtung Gletscher bereitete uns Sorgen. Nach der Pressekonferenz gestern hat sich die Situation dann so gezeigt, dass man den Eindruck rein optisch hat, dass dieser Teil auch noch verschwunden ist», erläutert er. Dies sei aber noch nicht ganz der Fall. Unten am Berg habe sich ein massiver Schuttkegel gebildet.