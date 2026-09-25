Feuer und Vogel-Chaos: Am Freitagnachmittag läuft der Bahnverkehr in der Westschweiz nicht überall rund. Zwischen Lausanne und Freiburg kommt es zu Verspätungen. Die SBB stellen Ersatzbusse bereit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zugchaos in der Westschweiz wegen Brand und Kurzschluss am späten Freitagnachmittag

Ein Vogel löste Kurzschluss aus, Transformator in Palézieux VD brannte

Betroffene Linien: IC1, IR15, R8; Einschränkungen bis mindestens 18 Uhr

Marian Nadler Redaktor News

Erst bricht am späten Freitagnachmittag im Raum Zürich ein Zugchaos aus, dann kommt es auch in der Westschweiz zu Problemen: Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Lausanne VD und Freiburg ist zwischen Puidoux VD und Vauderens FR sowie auf der Strecke Lausanne – Payerne VD zwischen Puidoux und Lucens VD unterbrochen. «Der Grund dafür ist ein Brand», meldeten die SBB auf ihrer Webseite. Noch bis 18 Uhr kommt es zu Einschränkungen.

Die Linien IC1, IR15, R8, R9, S40 und S41 waren betroffen. Reisende müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle gefasst machen. Fahrgäste zwischen Genf-Flughafen, Genf, Lausanne und Olten, Aarau, Zürich HB, Luzern, Zofingen, Sursee sollen via Biel reisen. Das gilt auch für die genannten Westschweizer Haltestellen und die Endpunkte Basel SBB und Bern. Reisende zwischen Lausanne und Payerne werden gebeten, via Yverdon-les-Bains zu reisen.

Ersatzbusse sind auf dem Weg

Die Brandursache ist kurios: Ein Vogel war auf der Leitung gelandet und hatte einen Kurzschluss verursacht. Das Tier musste von den SBB-Mitarbeitern zunächst «evakuiert» werden, bevor die Techniker die Anlagen überprüfen und versuchen konnten, die Versorgung wiederherzustellen.

Um 16.37 Uhr informierten die SBB weiter, dass es am Bahnhof Palézieux VD zu einem Transformator-Brand gekommen war. Die Fahrleitung wurde unterbrochen, wodurch der Bahnverkehr zwischen Puidoux und Vauderens sowie zwischen Puidoux und Moudon VD unterbrochen wurde. Das Staatsunternehmen stellte Ersatzbusse in Aussicht.

Dass Kurzschlüsse durch Tiere verursacht werden, kommt immer mal wieder vor. Im Sommer 2008 drang ein Eichhörnchen in ein Unterwerk in Zürich-Oerlikon ein und sorgte für eine eineinhalbstündige Sendepause beim Schweizer Fernsehen. Es war der längste Programmausfall in der Geschichte des Senders.