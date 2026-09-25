Wegen eines Personenunfalls ist der Bahnverkehr zwischen Zürich-Stadelhofen und Stettbach am Freitagnachmittag unterbrochen. Mehrere Verbindungen sind von Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen betroffen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Pendler in Zürich müssen zum Feierabend am Freitagnachmittag genug Geduld mitbringen. Der Bahnverkehr zwischen Zürich-Stadelhofen und Stettbach ist unterbrochen. Der Grund dafür ist ein Personenunfall, heisst es auf der Webseite der SBB.

Voraussichtlich dauert die Einschränkung noch bis etwa 19 Uhr. Betroffen sind die Linien S3, S5, S9, S11, S12, S15 und S23. Bahnreisende müssen mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen.

Zahlreiche Verbindungen in Zürich betroffen

Auch weitere Verbindungen in Zürich sind betroffen. So fällt die S3 zwischen Bülach/Zürich Hardbrücke und Effretikon aus. Die S9 und S15 fallen zwischen Zürich HB und Uster aus Die S11 fällt zwischen Zürich-Stadelhofen und Seuzach/Sennhof Kyburg und Wila aus Die S5 wird umgeleitet und verkehrt nicht via Zürich Stadelhofen und Zürich-Hardbrücke. Die S12 wird umgeleitet und verkehrt nicht via Stettbach, Zürich-Stadelhofen und Zürich Hardbrücke. Auch die S20 und S21 fallen auf der ganzen Strecke aus.

Reisende ab Zürich HB nach Stettbach werden gebeten, das Tram 7 ab Bahnhofstrasse zu benützen. Wer von Uster, Nänikon-Greifensee, Schwerzenbach und Dübendorf nach Stettbach reist, benützt die S14 bis Wallisellen und steigt dort auf die Glatttalbahn Linie 12 um. Reisende von Zürich HB nach Dietlikon-Effretikon benützen die S8 oder S19. Reisende von Stettbach nach Dietlikon und Effretikon benützen die Glatttalbahn 12 bis Wallisellen und steigen auf die S8 oder S19 um.

Die S12 wird (via Zürich HB Gleis 31-34) umgeleitet und hält nicht in Zürich Hardbrücke, Zürich Stadelhofen und Stettbach. Dafür hält die S12 zusätzlich in Wallisellen.

Rettungsorganisationen aufgeboten

Wie die SBB auf ihrer Webseite mitteilen, seien Rettungsorganisationen aufgeboten. Ebenfalls ist bereits ein Einsatzleiter der SBB vor Ort. Im Bahnhof Stadelhofen sind zudem zwei Kundenlenker für Fragen der Bahnreisenden im Einsatz.

Aktuell ist der Bahnhof Stettbach komplett dicht. Die SBB teilen nun auf ihrer Webseite mit: «Nach einer ersten Beurteilung wird angestebt, dass ab 18.15 Uhr im Bahnhof Stettbach wieder ein Gleis für den Zugverkehr benützt werden kann.»

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