Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Töff-Fahrer (48) stirbt bei Unfall in Rossinière VD am Sonntag
- Lieferwagen wollte abbiegen, Töff überholte – es kam zum Crash
- Hauptstrasse bis abends gesperrt, Polizei untersucht Unfallhergang
Marian NadlerRedaktor News
Es passierte am Sonntagvormittag: Um 11 Uhr ereignete sich in Rossinière VD ein Verkehrsunfall.
Mehr Töff-Unfälle
Ein Lieferwagen und ein Töff-Fahrer kollidierten miteinander, wie die Waadtländer Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Der Lieferwagen wollte nach links in eine Strasse abbiegen, während der Töff-Fahrer ein anderes Fahrzeug überholen wollte. Es kam zum Crash.
Hauptstrasse stundenlang gesperrt
Der Töff-Fahrer stürzte auf die Strasse, geriet ins Rutschen und prallte gegen ein Verkehrsschild. Für den Schweizer (†48) aus der Region kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Hauptstrasse zwischen Rossinière und Les Moulins wurde bis zum frühen Abend gesperrt. Die Behörden haben Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.