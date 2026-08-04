Auf der Hauptstrasse in Gächliwil kam es am Montagnachmittag zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen einem Auto und einem Töff. Dabei zog sich der Töfflenker schwere und die Autolenkerin leichte Verletzungen zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall in Gächliwil: Auto kollidiert seitlich-frontal mit Töff

58-jähriger Töfflenker schwer verletzt, ins Spital geflogen

Haupt- und Schönibergstrasse drei Stunden lang gesperrt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr beabsichtigte eine 74-jährige Frau mit ihrem Auto in Gächliwil SO von der Schönibergstrasse herkommend auf die Hauptstrasse in Richtung Lüterswil SO einzubiegen, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung. Aus noch unklaren Gründen kollidierte das Auto im Einmündungsbereich seitlich-frontal mit einem Töff, welcher von Lüterswil herkommend in Richtung Gächliwil unterwegs war.

Dabei wurden der 58-jährige Töfflenker schwer und die Autofahrerin leicht verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der verunfallte Töfflenker mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen und die Autofahrerin wurde durch den Rettungsdienst in eine Arztpraxis gebracht.

Aufgrund des Verkehrsunfalls mussten die Hauptstrasse und die Schönibergstrasse rund drei Stunden gesperrt werden.