DE
FR
Abonnieren

Aus Kurve geflogen
Töfffahrer nach Selbstunfall in Les Enfers JU schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag wurde ein Töfffahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen Soubey und Les Enfers schwer verletzt.
Publiziert: vor 53 Minuten
Ein Töfffahrer wurde bei einem Selbstunfall in Les Enfers JU schwer verletzt.
Foto: Kantonspolizei Jura

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Töfffahrer stürzte bei Soubey JU nach Kurvenfehler 15 Meter Böschung hinunter
  • Schwer verletzter Fahrer per Rega-Helikopter ins Berner Universitätsspital geflogen
  • 17 Einsatzkräfte, 6 Fahrzeuge, Strassensperrung für 2 Stunden organisiert
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra MarschnerRedaktorin News-Desk

Am Sonntagnachmittag war ein Töfffahrer zwischen Soubey JU und Les Enfers JU unterwegs, als er gegen 15.15 Uhr aufgrund erhöhter Geschwindigkeit eine Rechtskurve verpasste. Der
Töff schoss geradeaus weiter, kam links von der Strasse ab und stürzte eine Böschung hinunter, bis der Töff fünfzehn Meter tiefer zum Stillstand kam, schreibt die Kantonspolizei Jura in einer Medienmitteilung. 

Der schwer verletzte Töfflenker wurde durch die regionale Rettungskolonne und die Rega per Helikopter geborgen und in ein Berner Universitätsspital geflogen.
Im Einsatz standen 17 Einsatzkräfte und 6 Fahrzeuge der Rettungspartner, darunter die
Kantonspolizei des Jura, die Rettungssanitäter des Hôpital du Jura (HJU), der SMUR, die REGA, die regionale Rettungskolonne und der Pannendienst.

Die Fahrbahn wurde für zwei Stunden für den Verkehr gesperrt, um die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen