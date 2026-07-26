Am Sonntagnachmittag wurde ein Töfffahrer bei einem Verkehrsunfall zwischen Soubey und Les Enfers schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töfffahrer stürzte bei Soubey JU nach Kurvenfehler 15 Meter Böschung hinunter

Schwer verletzter Fahrer per Rega-Helikopter ins Berner Universitätsspital geflogen

17 Einsatzkräfte, 6 Fahrzeuge, Strassensperrung für 2 Stunden organisiert

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Sonntagnachmittag war ein Töfffahrer zwischen Soubey JU und Les Enfers JU unterwegs, als er gegen 15.15 Uhr aufgrund erhöhter Geschwindigkeit eine Rechtskurve verpasste. Der

Töff schoss geradeaus weiter, kam links von der Strasse ab und stürzte eine Böschung hinunter, bis der Töff fünfzehn Meter tiefer zum Stillstand kam, schreibt die Kantonspolizei Jura in einer Medienmitteilung.

Der schwer verletzte Töfflenker wurde durch die regionale Rettungskolonne und die Rega per Helikopter geborgen und in ein Berner Universitätsspital geflogen.

Im Einsatz standen 17 Einsatzkräfte und 6 Fahrzeuge der Rettungspartner, darunter die

Kantonspolizei des Jura, die Rettungssanitäter des Hôpital du Jura (HJU), der SMUR, die REGA, die regionale Rettungskolonne und der Pannendienst.

Die Fahrbahn wurde für zwei Stunden für den Verkehr gesperrt, um die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Eine Umleitung wurde eingerichtet.