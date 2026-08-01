Töfffahrer stirbt nach Selbstunfall in Innertkirchen BE

Am Samstagmorgen ist es in Innertkirchen zu einem tödlichen Selbstunfall eines Töfffahrers gekommen. Der betroffene Strassenabschnitt wurde für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töfffahrer stirbt bei Unfall auf Grimselstrasse nahe Aareschlucht Ost

Trotz schneller Hilfe verstirbt er noch am Unfallort

Strasse für mehrere Stunden gesperrt, Polizei ermittelt Unfallursache

Am Samstag, kurz nach 9.15 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, dass es auf der Grimselstrasse unterhalb der Aareschlucht Ost zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei.

Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Töfffahrer von Meiringen herkommend Richtung Innertkirchen unterwegs, als er bei einem Überholmanöver aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über seinen Töff verlor und mit einer Leitplanke kollidierte. In der Folge stürzte er und verletzte sich dabei schwer.

Ermittlungen wurden aufgenommen

Trotz der umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen durch anwesende Drittpersonen sowie der anschliessenden medizinischen Versorgung durch die Einsatzkräfte verstarb er noch auf der Unfallstelle. Es bestehen konkrete Hinweise auf die Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde aufgrund der Bergungs- und Unfallarbeiten für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Neben der Kantonspolizei Bern standen ein Ambulanzteam, ein Helikopter der Rega sowie die Feuerwehren Meiringen und Innertkirchen im Einsatz. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.