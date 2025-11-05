Am Wochenende wurde ein Schweizer zerstückelt in Frankreich aufgefunden. Nun werden neue Details zu den Hintergründen bekannt. Blick konnte mit einem Freund des Opfers sprechen.

Der Waadtländer wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit getötet. Foto: zVg

Darum gehts Zerstückelte Leiche eines Schweizers in Frankreich gefunden, Französin festgenommen

Opfer und Tatverdächtige kannten sich, Streit vor der Tat

75-jähriger Mann war ehrenamtlicher Mechaniker im Militärluftfahrtmuseum in Payerne

Myret Zaki und Lucie Fehlbaum

Die Brutalität dieses Falls kommt einem Krimi gleich: Am Samstag fand ein Fischer im kleinen, französischen Dorf Fédry die zerstückelte Leiche eines Schweizers (†75).

Der Körper war in zwei Hälften geteilt und die Polizei fand weisse Anhaftungen an den sterblichen Überresten. Eine 39-jährige Französin ivorischer Herkunft wurde festgenommen. Sie gilt als dringend tatverdächtig.

Nach Blick-Informationen sollen sich das Opfer mit dem Namen Jean-Pierre W.* und die Verhaftete gekannt haben. Die 39-Jährige soll beim 75-Jährigen in Sainte-Croix VD als Untermieterin gewohnt haben.

«Er bezeichnete sie als ‹durchgeknallt›»

Kurz vor der Tat soll es zu einem Streit gekommen sein, wie Jugendfreund Claude-Alain Habegger gegenüber Blick erklärt. «Ich hatte kürzlich von ihm erfahren, dass er eine Untermieterin gehabt habe, die verrückt war – ‹durchgeknallt›, wie er es nannte, und er sie vor die Tür gesetzt hatte.»

Der pensionierte Polizist kannte seinen ehemaligen Schulkameraden seit 45 Jahren. Er fügte hinzu: «Wenn es tatsächlich eine Verbindung zur Angeklagten gibt, würde es mich wundern, wenn sie das alleine getan hätte, aber ich bin nicht mehr im Beruf und habe keinen Kontakt mehr zu meinen ehemaligen Kollegen. Die Ermittlungen könnten jedoch relativ schnell voranschreiten, da es bisher nun eine Verhaftung gibt.»

Freunde sind erschüttert

Jean-Pierre W. war in Sainte-Croix sehr gut vernetzt. «Er war ein sehr guter Freund, wir kannten uns seit unserer Kindheit. Wir trafen uns immer am ersten Freitag des Monats zu einem Essen in der Region», so Claude-Alain Habegger. «An diesem Freitag sollten wir uns wieder sehen», sagt der Mann mit zittriger Stimme.

Das Opfer habe sich um viele Dinge gekümmert und war engagiert. «Er war ehrenamtlicher Mechaniker im Militärluftfahrtmuseum in Payerne, das hat ihm sehr gefallen und er hat oft davon erzählt. Er war ein sehr fröhlicher Kerl.»

Jean-Pierre W. schien sein Leben mit niemandem zu teilen. «Er war alleinstehend. Ich kenne seine Familie nicht», führt Habegger aus.

Ermittlungen laufen auf Hochtrouren

Die Waadtländer Staatsanwaltschaft gab am Mittwoch die Festnahme der Frau bekannt. Nachdem die Leiche von Jean-Pierre W. gefunden wurde, stellte die Polizei zudem einen Brand in der Wohnung fest, in der Opfer und mutmassliche Täterin zusammenlebten. Ob zwischen dem Feuer und dem Tötungsdelikt ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Auch die Frage, ob Jean-Pierre W. in der Schweiz oder erst in Frankreich getötet wurde, muss noch geklärt werden.

Autopsie läuft

Zum jetzigen Zeitpunkt sind zwei Verfahren hängig. Das in Frankreich übernimmt die Autopsie und die Identifizierung der Leiche. Das in der Schweiz befasst sich mit den Hintergründen des Brandes und dem Vermisstenfall.

Der nächste Schritt wird darin bestehen, die Chronologie der Geschehnisse zu rekonstruieren.

* Name geändert