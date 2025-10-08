Die Leiche eines rund 60-jährigen Mannes wurde an einem Strand auf der Ferieninsel Korsika gefunden. Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen Schweizer. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann an Schlägen gestorben ist.

Schweizer liegt tot am Strand – er soll an Schlägen gestorben sein

An diesem Strand auf Korsika wurde der Mann aufgefunden. Foto: Google Maps

Darum gehts Leiche eines Schweizers an Korsikas Strand entdeckt, Mordermittlung eingeleitet

Todesursache vermutlich Schläge, Überwachungskameras und Zeugen befragt

Opfer, ein Mann in seinen Sechzigern, wurde am 29. September gefunden

Janine Enderli Redaktorin News

Die Leiche eines Schweizers wurde Ende September an einem Strand in der Gemeinde Borgo auf Korsika entdeckt. Dies berichten französische Medien. Nun wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Bei dem Opfer soll es sich um einen Mann in seinen Sechzigern handeln. Das Opfer lag offenbar in der Nähe einer Hotelanlage.

Der Mann wurde am 29. September am Strand von Marana gefunden, sagte Jean-Philippe Navarre, Staatsanwalt der nordkorsischen Stadt, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Ermittler gehen davon aus, dass er an der Folge von Schlägen gestorben ist.

Nachbarn befragt, Überwachungskameras ausgewertet

«Nach der Entdeckung der Leiche und dem Abschluss der ersten forensischen Untersuchungen wurde eine gerichtliche Untersuchung wegen Mordes eingeleitet, um die genauen Umstände dieses Todes zu ermitteln.» Weiter wurden Anwohner befragt sowie die Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet.

Die Staatsanwaltschaft weiter: «Erste medizinische Befunde deuten darauf hin, dass der Tod des Opfers auf mehrere Verletzungen oder Schläge zurückzuführen ist.»