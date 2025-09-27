Über 6000 demonstrieren in Genf

Die Demonstrantinnen und Demonstranten versammelten sich auf der Place Neuve, wo ein Mitglied des sogenannten BDS-Kollektivs (Boykott-Desinvestitionen-Sanktionen) eine Rede hielt. Die Forderung an Schweizer Institutionen lautete, sofort jegliche Zusammenarbeit mit Israel einzustellen.
Anschliessend bewegte sich die Menschenmenge durch die Innenstadt, überquerte die Mont-Blanc-Brücke und beendete die Kundgebung hinter dem Bahnhof im Parc des Cropettes. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle. Unter den Teilnehmenden waren viele junge Menschen und Familien.
Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg waren am Samstagnachmittag auch in Zürich und Bellinzona angekündigt. In der Tessiner Hauptstadt zogen laut Schätzung der Polizei rund 2000 Menschen vom Largo Elvezia zur Piazza Governo.