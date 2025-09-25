DE
Absimmung steht an
Schliesst die Uefa Israel aus?

Laut der Presseagentur Associated Press wird die Uefa bald über eine Suspendeirung Israels abstimmen.
Publiziert: 15:34 Uhr
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Foto: Pascal Muller/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der europäische Fussballverband Uefa will bald über eine mögliche Suspendierung Israels abstimmen. Dies teilten zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen laut «Bild» der Presseagentur Associated Press vor.

Laut den Quellen soll eine Mehrheit des 20-köpfigen UEFA-Exekutivkomitees das Vorhaben unterstützen. 

Ein Ausschluss würde neben dem Nationalteam in der WM-Quali auch Maccabi Tel Aviv in der Europa League betreffen. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1
4
3
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
3
FC Brügge
FC Brügge
1
3
3
3
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
1
3
3
5
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
6
Bayern München
Bayern München
1
2
3
7
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
7
Inter Mailand
Inter Mailand
1
2
3
9
Manchester City
Manchester City
1
2
3
10
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
11
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
12
FC Barcelona
FC Barcelona
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
1
1
3
15
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
16
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
17
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
17
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
1
0
1
19
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
1
0
1
19
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
1
0
1
21
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
1
0
1
21
Pafos FC
Pafos FC
1
0
1
23
Atletico Madrid
Atletico Madrid
1
-1
0
24
SL Benfica
SL Benfica
1
-1
0
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
26
Newcastle United
Newcastle United
1
-1
0
27
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
28
Chelsea FC
Chelsea FC
1
-2
0
29
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
30
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-2
0
30
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
30
SSC Neapel
SSC Neapel
1
-2
0
33
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
33
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
1
-3
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-4
0
36
Atalanta BC
Atalanta BC
1
-4
0
