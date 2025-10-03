Das Festgelände am Münchner Oktoberfest ist schon wieder geschlossen. Die Vorsichtsmassnahme wird wegen des riesigen Ansturms umgesetzt.

1/5 Das Münchner Oktoberfest ist im vollen Gange. Foto: AFP

Angela Rosser Journalistin News

Beim diesjährigen Oktoberfest in München wills einfach nicht glattlaufen, könnte man meinen. An Besucherinnen und Besuchern mangelt es auf jeden Fall nicht. Wie mehrere Medien berichten, mussten die Veranstaltenden am Freitag erneut die Haupteingänge schliessen.

Gegen 17 Uhr teilten die Verantwortlichen mit: «Die Haupteingänge zum Festgelände an der U-Bahn-Haltestelle Theresienwiese sind aufgrund des starken Andrangs geschlossen.» Pech also für alle, die am späteren Abend das Wochenende beim Münchner Mega-Event einläuten wollten.

Es ist nicht das erste Mal, dass es bei dem 190. Oktoberfest zu einem Unterbruch kommt. Bereits am letzten Samstag musste das Festgelände wegen Überfüllung geschlossen werden. Der Andrang war so gross, dass es zu Panikreaktionen kam. Zum Glück für die bereits anwesenden Besuchenden mussten aber die Bierzelte nicht geräumt werde, so wie vergangene Woche.

Am Mittwoch dieser Woche kam es erneut zu einem Zwischenfall. Zwar konnte das Festgelände geöffnet werden, jedoch erst um 17.30. Grund dafür war eine Explosion im Norden Münchens und eine damit zusammenhängende Drohung gegen den Traditionsanlass.

Wer es am Freitag aufs Gelände geschafft hat, hatte Glück. Mit viel Sonne begrüsste München die Trink- und Feierfreudigen am drittletzten Tag des Oktoberfests. Am Sonntag, dem 5. Oktober, ist um 23.30 nämlich schon wieder Schluss.



