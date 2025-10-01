Ein Drohbrief, mehrere Sprengfallen und ein brennendes Haus. Hinter der Schliessung des Oktoberfestes am Mittwoch steckt ein tödlicher Familienstreit. Der mutmassliche Täter: Martin P., ein Handwerker aus der Region.

1/7 Er zündete sein Elternhaus an und sorgte für die Schliessung des Oktoberfestes: Martin P. posiert als Handwerker-Allrounder für seine Website. Foto: Zvg

Darum gehts Oktoberfest-Sprengstoff-Droher tot aufgefunden, Fest evakuiert und vorübergehend geschlossen

Familienstreit eskalierte, Verdächtiger zündete Haus an und hinterliess Sprengfallen

57-jähriger Mann nahm sich das Leben, trug Rucksack mit Sprengvorrichtung

Johannes Hillig Redaktor News

Umringt von Werkzeugen steht Martin P.* (†57) neben einem roten Lieferwagen und blickt direkt in die Kamera. Es ist ein Foto, das P. auf seiner Website hochgeladen hatte, um Kunden zu zeigen, dass er ein Tausendsassa ist, was Arbeiten rund um das Haus und den Garten angeht. Er selbst bezeichnete sich als Allrounder. Ein Macher eben.

Doch jetzt ist P. tot. Er soll der Oktoberfest-Sprengstoff-Droher sein. Sein Drohbrief sorgte für die Evakuierung und Schliessung des grössten Volksfestes der Welt. Ganz München war in Alarmbereitschaft.

Er schrieb einen Brief über den Erbstreit

Alles begann am frühen Mittwochmorgen, als Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Lerchenau am nördlichen Münchner Stadtrand gerufen worden. Kein gewöhnlicher Brand. Anwohner berichteten von Schüssen und Knallgeräuschen.

Tatsächlich eskalierte in dem beschaulichen Haus offenbar ein Familienstreit. Martin P. soll mit seinen Eltern über das Erbe aneinandergeraten sein. Der 57-Jähriger zündete anschliessend das Haus an und flüchtete. Die Mutter (81) von P. und seine Tochter (21) wurden schwer verletzt gefunden und ins Spital gebracht. Sein 90-jähriger Vater ist wohl tot. Er gilt aktuell noch als vermisst. Die Polizei hat jedoch eine Leiche im Obergeschoss des Hauses entdeckt und geht davon aus, dass es sich um den Senioren handelt. Ausserdem entdeckten die Einsatzkräfte Sprengfallen.

0:37 Wohnsitz nahe München: «Tatverdächtiger ist 57-jähriger Deutscher»

«Anders geht es nicht: Sicherheit geht vor»

In einem Brief, der später gefunden wurde, soll er über den Ärger um das Erbe geschrieben haben. Ebenfalls fiel darin ein Satz, der als Bedrohung gegen das Oktoberfest gedeutet wurde, wie die «Bild» berichtet. Demnach schrieb P.: «Gehen Sie nicht auf die Wiesn. Dort gibt es noch eine bombige Überraschung.»

Die Behörden reagierten sofort. Das Oktoberfest wurde geschlossen. «Anders geht es nicht: Sicherheit geht vor», sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

0:56 Wiesn geschlossen: Oktoberfest-Besucher stehen vor leerem Gelände

Täter stritt Vaterschaft für seine Tochter ab

An einer Pressekonferenz bezeichnete die Polizei P. als «unbeschriebenes Blatt». Er war den Behörden also zuvor nie aufgefallen. «Der einzige Eintrag, der sich finden lässt, ist eine Anzeige des Mannes. Er hat die Vaterschaft für seine Tochter abgestritten.» Ein Gutachten habe aber ergeben, dass sie seine Tochter ist. Der Mann wiederum habe daraufhin abgegeben, die Ersteller des Gutachtens wären bestochen worden.

Martin P. verfügte laut Informationen der Polizei weder über waffen- noch sprengstoffrechtliche Erlaubnisse. Er nahm sich in der Nähe des Lerchenauer Sees das Leben. P. führte einen Rucksack mit sich, in dem sich eine Sprengvorrichtung befand, die zunächst entschärft werden musste.

Derweil gab Oberbürgermeister Reiter bekannt, dass das Oktoberfest ab 17.30 Uhr wieder geöffnet werden könne. Die Polizei habe Entwarnung gegeben.

* Name der Redaktion bekannt