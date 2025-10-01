In München kam es am frühen Morgen zu einem Grosseinsatz wegen mehreren Explosionen und Schüssen. Ein Mensch ist gestorben. Die Wiesn bleibt vorerst geschlossen.

1/2 Die Wiesn bleibt am Mittwoch vorerst gesperrt. Foto: IMAGO/Sven Simon

Das Oktoberfest bleibt am Mittwoch vorerst dicht! Der Grund: Eine Sprengstoffdrohung, die im Zusammenhang mit einer Explosion und einem Brand im Münchner Norden stehen soll. Seit dem frühen Mittwochmorgen läuft in Feldmoching-Hasenbergl ein Grosseinsatz, nachdem Anwohner über Knallgeräusche und Flammen in einem Wohnhaus berichtet hatten.

Wie die «Welt» berichtet, sprach Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter von einer «verifizierten Sprengstoffdrohung» gegen die Wiesn. Auf ihrer Website schreibt die Stadt München ebenfalls: «Es gibt ein entsprechendes Schreiben des Täters.» Die Polizei prüft aktuell, ob der Vorfall am Lerchenauer See mit dem Oktoberfest zusammenhängt. Das Festgelände auf der Theresienwiese bleibt deshalb mindestens bis 17 Uhr gesperrt. «Wir können das Risiko nicht eingehen, das Oktoberfest zu eröffnen», sagte Reiter am Mittwochmorgen in der Vollversammlung im Stadtrat. «In den zufahrtsbeschränkten Bereichen um das Festgelände finden derzeit Absuchmassnahmen statt», schreibt die Polizei auf X. Weitere Schutzmassnahmen würden folgen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Explosion, Brand und ein Toter

Am frühen Morgen meldeten Anwohner in Feldmoching-Hasenbergl Knallgeräusche und Flammen in einem Wohnhaus. Polizei und Feuerwehr rückten gegen 4.40 Uhr mit einem Grossaufgebot aus.

Ein Mann, der schwer verletzt in der Nähe gefunden wurde, ist inzwischen gestorben – laut Polizei soll er sich das Leben genommen haben. Nach Informationen der «Bild» soll das betroffene Haus seinen Eltern gehört haben. Mindestens eine Person wird noch vermisst. Die Feuerwehr kämpfte am Vormittag weiter gegen die Flammen.

Schulen geschlossen

Rund um den Einsatzort sind mehrere Strassen gesperrt. Eine Mittelschule blieb am Mittwoch ebenfalls geschlossen.

Die Polizei geht derzeit von einem familiären Hintergrund für die Tat aus – prüft aber mögliche Verbindungen zum Oktoberfest. Über das weitere Vorgehen wollen die Behörden am Nachmittag entscheiden. Blick hält dich auf dem Laufenden.

+++Update folgt+++