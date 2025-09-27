DE
FR
Abonnieren
Oktoberfest-Besucher sprinten aufs Gelände
0:51
Alle Jahre wieder:Oktoberfest-Besucher sprinten aufs Gelände

Polizei schliesst Oktoberfest
Panik auf den Wiesn in München – zu viele Besucher

Das Münchner Oktoberfest wurde am Samstagabend wegen Überfüllung vorübergehend von der Polizei geschlossen. Der Andrang war so gross, dass es zu Panikreaktionen kam.
Publiziert: 18:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Das Oktoberfest in München musste geschlossen werden. Der Besucherandrang war zu gross.
Foto: Webcam
Blickgruppe_Portrait_195.JPG
Flavio Paolo RazzinoHead of Digital RMS

Am frühen Samstagabend musste das Oktoberfest in München wegen Überfüllung vorübergehend geschlossen werden. Um 17.56 Uhr meldete die Polizei auf X (ehemals Twitter): «Das Oktoberfest-Gelände ist ab sofort wegen Überfüllung geschlossen. Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest.» Die Mitteilung wurde auch auf Englisch und Italienisch verbreitet, um Touristen rechtzeitig zu warnen.

Einzelne Gäste schrien um Hilfe

Bei spätsommerlichem Wetter hatten sich Zehntausende Besucherinnen und Besucher auf der Theresienwiese gedrängt. In den Festzelten war kein Platz mehr zu finden, auch die Wege zwischen Fahrgeschäften und Biergärten waren überfüllt. Teilweise kam es zu Panikreaktionen: Einzelne Gäste schrien um Hilfe, weil sie sich eingekesselt fühlten, wie die «Bild» berichtet.

Mehr zum Thema
Matthäus (64) turtelt mit seiner Theresa (26) auf der Wiesn
Paar zieht Blicke auf sich
Matthäus (64) turtelt mit Theresa (26) auf der Wiesn
H. P. Baxxter und seine Ehefrau ernten einen Shitstorm
Mit Video
Pärchen-Foto erzürnt die Fans
H. P. Baxxter und seine Ehefrau ernten einen Shitstorm
Leni Klums Dirndl scheidet die Geister
Stilikone oder «Gequetsche»?
Leni Klums Dirndl scheidet die Geister
«Man merkt mir nicht an, wenn ich betrunken bin»
Mit Video
Blick vor Ort
Reto Hanselmann am Oktoberfest
«Man merkt mir nicht an, wenn ich betrunken bin»

Nach Beratungen entschieden Polizei und Veranstalter, den Zugang zu sperren, um die Situation zu entspannen. Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Gäste aufgefordert, nicht länger vor den Zelten anzustehen und das Gelände möglichst über den Haupteingang in Richtung Hauptbahnhof zu verlassen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen