Das Münchner Oktoberfest wurde am Samstagabend wegen Überfüllung vorübergehend von der Polizei geschlossen. Der Andrang war so gross, dass es zu Panikreaktionen kam.

Am frühen Samstagabend musste das Oktoberfest in München wegen Überfüllung vorübergehend geschlossen werden. Um 17.56 Uhr meldete die Polizei auf X (ehemals Twitter): «Das Oktoberfest-Gelände ist ab sofort wegen Überfüllung geschlossen. Kommt nicht mehr auf das Oktoberfest.» Die Mitteilung wurde auch auf Englisch und Italienisch verbreitet, um Touristen rechtzeitig zu warnen.

Einzelne Gäste schrien um Hilfe

Bei spätsommerlichem Wetter hatten sich Zehntausende Besucherinnen und Besucher auf der Theresienwiese gedrängt. In den Festzelten war kein Platz mehr zu finden, auch die Wege zwischen Fahrgeschäften und Biergärten waren überfüllt. Teilweise kam es zu Panikreaktionen: Einzelne Gäste schrien um Hilfe, weil sie sich eingekesselt fühlten, wie die «Bild» berichtet.

Nach Beratungen entschieden Polizei und Veranstalter, den Zugang zu sperren, um die Situation zu entspannen. Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Gäste aufgefordert, nicht länger vor den Zelten anzustehen und das Gelände möglichst über den Haupteingang in Richtung Hauptbahnhof zu verlassen.