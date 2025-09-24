DE
Hochzeitsvideo von H. P. Baxxter auf Sylt
«Just married»:Hochzeitsvideo von H. P. Baxxter auf Sylt

«Was zur Hölle?»
H. P. Baxxter und seine Ehefrau ernten einen Shitstorm

Scooter-Frontmann H. P. Baxxter und seine 37 Jahre jüngere Ehefrau Sara Bakhsh zeigen sich auf dem Oktoberfest. Das frisch vermählte Paar posierte in traditioneller Tracht – das gefällt längst nicht allen.
H.P Baxxter und seine Freundin Sara strahlten am Oktoberfest um die Wette.
  • H. P. Baxxter und Ehefrau Sara Bakhsh besuchen das Oktoberfest
  • Paar zieht in traditioneller Tracht Blicke auf sich
  • 37 Jahre Altersunterschied sorgt für kritische Kommentare in sozialen Medien
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Das Oktoberfest in München ist traditionell für seinen Promi-Auflauf bekannt. Auch Scooter-Frontmann H. P. Baxxter (61) und seine Ehefrau Sara Bakhsh (24) liessen sich nicht zweimal bitten. Das Paar zog alle Blicke auf sich.

Der 61-jährige Musiker und die 24-jährige Studentin präsentierten sich in traditioneller Tracht und posierten Arm in Arm für die Fotografen. Das Paar, das kürzlich seinen ersten Hochzeitstag feierte, harmoniert nicht nur in der Tracht. In den sozialen Medien herrscht allerdings alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Der Grund: Der Altersunterschied zwischen Baxxter und seiner Frau – er beträgt 37 Jahre.

«Schön, dass du mit deiner Tochter so viel unternimmst», kommentiert eine Person mit ironischem Unterton. Eine weitere schreibt: «Opa mit Enkelin». Und ein dritter User spricht auf das Vermögen des erfolgreichen Musikers an: «Ach ja.. Liebe geht durch die IBAN!» Es bleibt zu hoffen, dass die Kommentare das verliebte Paar kalt lassen.

Baxxter hat hohe Ansprüche

Baxxter selbst gibt zu, dass eine Beziehung mit ihm kein leichtes Unterfangen ist. «Ich habe das Gefühl, dass ich teilweise sehr viel überschüssige Energie habe und deshalb überdurchschnittlich oft ausgehe. Auf Dauer hält das kaum jemand aus», sagte er im Interview mit Blick im Jahr 2022. Auf die Frage, was eine Frau für ihn mitbringen müsse, meinte er: «Lebensfreude, Toleranz, Modebewusstsein, Tiefgründigkeit, aber auch Oberflächlichkeit, also eigentlich alles.»


