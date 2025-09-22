Leni Klum sorgt mit ihrem Wiesn-Auftritt für Gesprächsstoff. Statt klassischer Trachtenromantik setzt das Model auf eine moderne, unerwartete Variante des Dirndls. Wir haben mit einem Modeexperten gesprochen – der sieht es etwas anders.

1/6 «O’zapft is» heisst es wieder. Zum Auftakt des diesjährigen Oktoberfestes lud Tiffany & Co. zur Besichtigung ihrer Kollektion und ans Wiesn ein. Foto: Getty Images for Tiffany & Co.

Darum gehts Leni Klum beeindruckt in einem schwarzem Dirndl beim Oktoberfest-Event

Ein Modeexperte kritisiert das Kleid als sichere Wahl ohne spielerisches Element

Englische Medien feiern das Kleid der 21-Jährigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Masskrüge, Lederhosen und Trachtenhüte: Endlich heisst es wieder «O’zapft is!» Am Oktoberfest geht es längst nicht mehr nur ums Trinken und Essen. Gute Kleidung ist genauso wichtig. Das zeigt einmal mehr die 21-jährige Tochter von Supermodel Heidi Klum (52), Leni Klum. Bei einem Event von Tiffany & Co. am 21. September in München beeindruckte das Model in einem schwarzen Dirndl. Zuerst wurde zum traditionellen «Breakfast at Tiffany’s» ins Münchner Geschäft eingeladen, später ging es ins Käfer-Festzelt. Das Model komplettierte ihren Look mit weissen Söckchen und schwarzen Pumps. Blick hat den Zürcher Modefachmann Jeroen van Rooijen (55) zum Look befragt – der hat ein vernichtendes Urteil.

1:14 Adidas-Dirndl für 400 Franken: «Das gehört eigentlich verboten»

«Es quetscht ihre Brüste auf eine groteske Art und Weise heraus. Die enge Passform und die fehlenden Details am Kleid lassen ihren Kopf ungleichmässig gross erscheinen», meint der Zürcher Modeexperte. Er ergänzt: «Klar kann man einen modernen Blick auf traditionelle Trachten werfen, indem man sie komplett in Schwarz anfertigt, aber diesem Kleid fehlt es an Originalität, Humor und an diesem spielerischen Element. Für mich ist es nicht viel mehr als eine sichere Wahl und kein Highlight.»

Der Inbegriff von Schick

Mit dieser Meinung ist van Rooijen allerdings relativ allein. Die britische «Daily Mail» titelte ihren Artikel über das «Nepo-Baby»: «Leni Klum ist der Inbegriff von Schick in ihrem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid.» Ihre Kleiderwahl wurde als umwerfend und «Statement-Look» bezeichnet.

Einfarbige Kleider scheinen Leni Klum zu gefallen. Schon beim «Heidifest» trug die Promi-Tochter ein weisses Dirndl der Marke «Sportalm». In den Medien wurde das Kleid der 21-Jährigen als Hochzeitskleid angeprangert, das wenig mit traditioneller Wiesn-Garderobe gemein habe. Ein Fan kommentierte: «Zu sehr Hochzeitskleid.» Andere hingegen lobten ihr Outfit und fanden es toll – und überhaupt nicht altmodisch. Egal, ob es den Leuten gefällt oder nicht, Leni Klum zieht die Blicke auf sich.