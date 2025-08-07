Der Sommer kehrt zurück, und zwar mit voller Kraft! In der Westschweiz klettert das Thermometer sogar auf 37 Grad. Der Hochsommer zeigt so richtig, was er kann und kratzt an Rekorden. Und das Beste: Er hat vor, zu bleiben.

Jetzt kommt nochmal die Sommer-Hitze – bis zu 37 Grad!

1/7 Ab Freitag wird es hochsommerlich, in der Westschweiz klettert das Thermometer sogar auf bis zu 37 Grad. Foto: Meteo Schweiz

Darum gehts Sommer kehrt zurück: Hochsommerliche Temperaturen und viel Sonne erwartet

Hochsommer hält bis mindestens Mitte nächster Woche an

Temperaturen steigen auf bis zu 37 Grad, die Nullgradgrenze könnte 5000 Meter erreichen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Nach dem verregneten und kühlen Start in den August, kommt der Sommer endlich wieder zurück. Und wie! Sonne pur und hochsommerliche Temperaturen erwarten uns ab Freitag. Zeit für die Badi, eine schöne Wanderung oder einfach eine lange Siesta.

Bereits am Donnerstag gibt es eine Menge Sonnenschein. «Bei 27 Grad und nur vereinzelten Wolkenfeldern wird es sommerlich. Ab Freitag fangen die hochsommerlichen Temperaturen an», sagt Meteorologe Roger Perret von Meteo News zu Blick. Der schwache Südwest- bis Westwind sorge dafür, dass die Temperaturen wieder ansteigen. In Genf und im Rhone-Tal werde bereits die 30-Grad-Marke geknackt.

Hochsommer kratzt an Rekorden

Bis mindestens Mitte der nächsten Woche halte sich der Hochsommer. 30 bis 34 Grad erwarten uns in der Deutschschweiz. Im Süden sind es etwa 32 bis 34 Grad.

Besonders heiss wird es im Westen. In der Region Genf klettert das Thermometer weit über 30 Grad. Im Nachbarland Frankreich hat es derzeit eine extreme Hitzewelle, im Süden wüten aktuell Waldbrände. In der Romandie kann es etwa 34 bis sogar 37 Grad heiss werden. «Eventuell wären auch 38 Grad möglich. Damit würden wir nur wenig unter dem absoluten Hitzerekord liegen», erklärt der Meteorologe.

Und es geht rekordverdächtig weiter: Am Freitag liegt die Nullgradgrenze bei 4600 Metern, am Sonntag könnte sie auf 5000 Meter ansteigen. «Eine solche Höhe erreicht man selten. Das wäre fast ein Rekord», so der Wetter-Experte.

«In den Nächten kühlt es aktuell noch schön ab»

Perfekte Aussichten für Wochenendausflüge. Auch auf der Street Parade am Samstag lässt es sich bei perfektem Sommer-Feeling richtig gut abfeiern. Wichtig: Die Sonnencreme nicht vergessen und genug trinken. Wer gern in der Sonne tanzt, sollte am besten auch eine Kopfbedeckung aufsetzen.

Gute Nachrichten: Der Sommer kommt nicht nur zurück, er hat auch vor zu bleiben. «Höchstens in den Bergen kann es lokal Schauer oder Hitzegewitter geben. Im Flachland bleibt es hingegen bis mindestens Mitte der kommenden Woche trocken und heiss», weiss Meteorologe Perret. «Nachdem es vorher so herbstlich war, ist das nun ein markanter Sprung».

Von Samstag bis Dienstag liegen die Morgentemperaturen im Flachland zwischen 15 und knapp 20 Grad, am Genfersee auch mal knapp über den 20 Grad. Für alle, die etwas Abkühlung suchen, eine Erleichterung: «In den Nächten kühlt es aktuell noch schön ab», sagt Perret. Kommt also schon gleich der Herbst auf uns zu? Nein! Der Meteorologe kann beruhigen. Das heisst: Jetzt erstmal das Sommer-Comeback geniessen.