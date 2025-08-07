Am Freitag tanzten Tausende Partylustige auf dem Hardturmplatz in Zürich zu den Klängen des Berliner DJ-Kollektivs Keinemusik. Nur das Wetter spielte am Schweizer Nationalfeiertag nicht mit. Videos im Netz zeigen ein überschwemmtes Gelände.

Die DJs wurden für ein Event von Naturklang gebucht

Fynn Müller People-Redaktor

Es sollte eine Sommerparty mit Ibiza-Flair werden. Stattdessen endete der Auftritt von Keinemusik in Zürich in einer Regenschlacht. Videos auf Tiktok zeigen, wie am Freitag die anwesenden Gäste beim Event von Naturklang auf dem Hardplatz verschüttet wurden. Bei den Ein- und Ausgängen des Geländes stand das Wasser teilweise knöcheltief. Auch der Gang zum WC glich einem kleinen Gewässer. Dort herrschte laut einer Blick-Leserin das grösste Chaos.

Was um 13 Uhr als sommerlicher Rave begann, wurde schnell zum Chaos. Die Tanzfläche? Eine riesige Pfütze. Es war windig, kalt und nass. Viele Gäste passten sich den Bedingungen an, trugen Regenmäntel und Gummistiefel. Das, obwohl dieses Outfit so gar nicht an ein Konzert von Keinemusik passt.

Denn das Berliner Kollektiv, bestehend aus den vier DJs Rampa (43), Adam Port (45), Reznik und &ME, ist normalerweise bekannt für Ästhetik und Extravaganz. Bei ihren Shows gehts nicht primär um die Musik. Vielmehr spielt das Drumherum eine grosse Rolle. Ganz nach dem Motto: Sehen und gesehen werden. In Zürich legten Rampa und Adam Port auf.

Selbst bis in den überdachten VIP-Bereich drang das Wasser durch. Auf einer Aufnahme sieht man, wie gleich mehrere Helfer mit Seilen versuchten, das Wasser vom Zeltdach zu schütten. Wie in Strömen lief es runter.

Die Stimmung hätten sich die Gäste dennoch nicht vermiesen lassen, wie mehrere anwesende Personen berichten. «Einige haben den Regen sogar genossen», schreibt uns eine Blick-Leserin. Vor allem zwischen 18 und 19 Uhr hätte es auf dem Hardturmplatz wie aus Eimern geschüttet. Danach sei das Wetter zum Glück besser geworden.

Fans verkauften Tickets

Der Hype um Keinemusik war vor einigen Monaten noch riesig. Ihr Megahit «Move» von 2024 katapultierte sie an die Spitze der Housemusik-Szene. Ihre Auftritte waren so begehrt, dass man fast keine Tickets bekommen hat. Auch ihr Set auf dem Hardturmplatz am 1. August war schnell ausverkauft.

Doch in den letzten Wochen verloren die Berliner DJs mehr und mehr an Popularität. Viele Fans versuchten vor dem Event von Naturklang, ihre Tickets für Zürich kurzfristig zu verkaufen. Auch auf Onlinebörsen wie Ricardo gab es zahlreiche Angebote. Ob sie sich den Wetterbericht angeschaut haben und deswegen einen Rückzieher machen wollten?

Eine Blick-Anfrage beim Veranstalter Naturklang blieb bisher unbeantwortet.

Namhafte Kollaborationen

Seit der Gründung im Jahr 2009 vermischt Keinemusik Einflüsse aus Deep House, Techno und Afrobeats. Sie traten schon in über 60 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt auf. Darunter an Megafestivals wie Tomorrowland, Burning Man oder Coachella.

Auch die Kollaboration mit US-Rapstar Drake (38) dürfte zum Megaerfolg von Keinemusik beigetragen haben. 2022 waren Rampa und &Me am Album «Honestly, Nevermind» des kanadischen Rappers beteiligt.

