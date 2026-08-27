Ein Beinahe-Crash geht auf Instagram viral. In den Kommentaren hagelt es Kritik für das waghalsige Überholmanöver.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Niederländer filmt ein riskantes Überholmanöver auf dem Gotthardpass

Blauer VW überholt Velofahrer, entgeht knapp Kollision mit entgegenkommendem Auto

Fahrer steht später zwei Minuten im Stau, Video hat bereits 619'000 Aufrufe

Marian Nadler Redaktor News

«Dieses Video wurde in der Schweiz gedreht, wo die meisten Autofahrer in 99 Prozent der Fälle superfreundlich sind!» So beschreibt Bruno B.* ein Video, das so gar keinen freundlichen Eindruck hinterlässt. Der Niederländer bereist mit seinem Velo vornehmlich den Alpenraum und dokumentiert seine Trips auf seinem Instagram-Account @fietsbenen.

Das Video zeigt B. und einen weiteren Velofahrer, wie sie auf dem Gotthardpass in Richtung Hospental durch einen Tunnel fahren. «Die maximale Geschwindigkeit ist 80 Kilometer pro Stunde», schreibt der Velofreund dazu. An seinem Rennvelo ist ein Display befestigt. Es zeigt eine Geschwindigkeit von 79 Kilometern pro Stunde an.

Heftige Kritik für waghalsiges Manöver

Plötzlich überholt sie ein blauer Volkswagen – während ein graues Auto entgegenkommt. Fast kommt es zum Unfall. Im letzten Moment verlässt der blaue Volkswagen die Gegenfahrbahn. B.s Begleiter kann darüber nur den Kopf schütteln.

619'000 Aufrufe hat der vor einer Woche hochgeladene Clip mittlerweile gesammelt. In den Kommentaren hagelt es Kritik für den Fahrer des blauen Fahrzeugs.

Überhol-Aktion brachte nichts

«Und sie sagen, Velofahrer sind verrückt ...», kommentiert ein Nutzer. «Schickt dieses Video bitte an die Schweizer Polizei und erstattet Anzeige – bitte!», fordert ein anderer. «Den Führerschein zu entziehen, wäre angemessen! Wer keine Geduld hat, sollte auf öffentlichen Strassen kein Auto fahren», meint ein weiterer Kommentarschreiber.

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Der Rowdy im blauen Volkswagen kam trotz des waghalsigen Manövers kaum vorwärts, wie das Instagram-Video weiter zeigt. Das Ende der Geschichte: «Zwei Minuten später erwischen wir ihn, wie er im Stau steht.»

* Name bekannt