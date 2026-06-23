Es hätte ein schrecklicher Tag werden können. Am Flughafen Boston konnten Piloten gerade noch eine Kollision zwischen zwei amerikanischen Flugzeugen verhindern. Ein veröffentlichter Funkspruch verrät nun brisante Details.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beinahe-Kollision in Boston

Funkverkehr enthüllt hektische Szenen

Delta-Flug muss durchstarten

Janine Enderli Redaktorin News

Beinahe ereignete sich am Bostoner Flughafen Logan eine Katastrophe: Eine Maschine der Delta-Airlines wollte am Samstag gerade landen, als gleichzeitig ein Jet der American Airlines zum Start ansetzte. Die beiden Maschinen kollidierten um ein Haar, wie Aufzeichnungen von «Flightradar24» zeigen.

Todd Curtis, ein ehemaliger Sicherheitsingenieur bei Boeing, sagte gegenüber US-Medien, dass die beiden Flugzeuge nach Auswertung der Daten bis auf 91 Meter aneinander herangekommen seien.

Plötzlich werden Funksprüche hektisch

Audioaufnahmen zwischen den Piloten und den Fluglotsen wurden später auf LiveATC.net veröffentlicht. Sie verraten, was passiert ist.

Der Pilot des Delta-Flugs aus Dallas teilte dem Tower mit, dass er einen Durchstart durchführen werde. Damit wollte er eine Kollision mit einem American-Airlines-Flug vermeiden. Dieser war auf dem Weg nach Charlotte im Bundesstaat North Carolina.

«Wohin wollen Sie?»

«Delta... äh... 2351 kreist wegen American», sagte der Delta-Pilot laut LiveATC.net.

Wenige Augenblicke später fragte ein Fluglotse: «American 3161, wohin wollen Sie?»

Der amerikanische Pilot antwortete: «Sie haben uns die Startfreigabe für Flug 3161 erteilt.»

Delta-Jet startet durch

Nachdem das Delta-Flugzeug seinen ursprünglichen Landeanflug abgebrochen hatte, wurde der Pilot von den Fluglotsen zweimal angewiesen, «900 Meter zu halten». Etwa 10 Minuten später landete das Flugzeug schliesslich sicher in Boston.

Ein Sprecher von Delta Air Lines erklärte gegenüber «Fox News», dass die Besatzung während des Sinkflugs «von den Bordsystemen eine Warnung vor möglichem Flugverkehr erhalten habe». Diese retteten die Passagiere und Crew-Mitglieder beider Flugzeuge möglicherweise vor einer grossen Katastrophe.