Ein Flugzeug mit 267 Passagieren kollidierte am Flughafen Antalya mit einer Radaranlage. Der Flügel wurde zerstört, ein Loch riss in die Seite. An Bord brach Chaos aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Flugzeug mit 267 Passagieren kollidiert in Antalya mit Radaranlage

Flügel zerstört, Loch im Jet, Panik und Evakuierung an Bord

Eine verletzte Person, Sauerstoffmasken und Gepäckfächer beschädigt

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Flugzeug mit 267 Passagieren an Bord ist auf dem Flughafen Antalya in der Türkei mit einer Radaranlage kollidiert – dabei wurde der Flügel zerstört und ein Loch in die Seite des Jets gerissen.

Für die Passagiere an Bord muss der Zusammenstoss ein Schock gewesen sein. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, wurden Gepäckfächer aufgerissen und die Sauerstoffmasken fielen aus ihren Halterungen.

Eine Person soll bei. dem Unfall verletzt worden sein.

«Die Frau ist völlig hysterisch»

Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen den demolierten Flieger. Nach dem Crash sei an Bord Panik ausgebrochen. Die Crew habe umgehend eine Evakuierung eingeleitet.

Eine weibliche Passagierin, die das Chaos in der Kabine nach dem Absturz filmte, sagte: «Nach der Landung brach etwas im Flugzeug ab.» Sie beschrieb eine andere Reisende und fügte hinzu: «Die Frau ist völlig hysterisch. Sogar die Aussenhaut des Flugzeugs war abgerissen… dieses Metallding, wir sind drüber gefahren.»

Andere Passagiere beschrieben den Lärm des Unfalls derweil als «furchterregend».