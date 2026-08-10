Beinahe-Crash in Schinznach-Bad AG: Am Sonntagmorgen konnte ein Renault-Lenker knapp eine Frontalkollision mit einem wendenden Audi verhindern. Die Polizei sucht Zeugen – insbesondere der Fahrer eines roten VW Käfers wird gesucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Beinahe-Frontalkollision auf der Bruggerstrasse in Schinznach-Bad AG am Sonntagmorgen

Audi-Lenker wendete riskant, Renault-Fahrer verhinderte Crash nur knapp

Zeugen gesucht: Besonders Lenker eines roten VW Käfers soll sich melden

Janine Enderli Redaktorin News

Bei diesem Fahrmanöver hätte viel schiefgehen können. Am Sonntagmorgen kam es auf der Bruggerstrasse in Schinznach-Bad AG beinahe zu einer Frontalkollision zwischen einem grauen Audi und einem schwarzen Renault.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr. Der graue Audi und der schwarze Renault waren auf der Aarauerstrasse von Brugg AG in Richtung Schinznach-Bad unterwegs.

Frontalcrash nur knapp verhindert

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen überholte der Audi zunächst den Renault. Anschliessend wendete der Audi auf der Badstrasse und fuhr auf der Bruggerstrasse wieder zurück in Richtung Brugg. Dort konnte der Renault-Lenker eine Frontalkollision mit dem Audi nur knapp verhindern. Der Lenker eines roten VW Käfers dürfte den Vorfall beobachtet haben.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere der Lenker des roten VW Käfers wird gebeten, sich beim Stützpunkt Brugg der Kantonspolizei Aargau oder bei einem anderen Polizeiposten zu melden.