In Buchs ZH überfuhr ein Unbekannter am Donnerstagmorgen den Hund von Elisabeth Sini (85). Das Tier verstarb auf der Stelle. Der Fahrer beging daraufhin Fahrerflucht. Gegenüber Blick spricht die geschockte Rentnerin über den tragischen Vorfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Auto überfuhr am Donnerstag Elisabeth Sinis Hund Rocky in Buchs ZH

Der Fahrer flüchtete, Rocky starb sofort, Schädel komplett zertrümmert

Rocky war 15 Jahre bei Sini, Kantonspolizei Zürich ermittelt

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Für Elisabeth Sini (85) brach am Donnerstagmorgen die Welt zusammen. Beim Gassigehen wurde ihr geliebter Hund Rocky nur wenige Meter vor ihrer Wohnung in Buchs ZH überfahren. Die Rentnerin ging auf dem Trottoir, ihr Zwergpinscher lief knapp an der Bordsteinkante.

Im Augenwinkel sah Sini plötzlich ein grauschwarzes Auto ankommen. «Das Auto lenkte geradezu in Richtung Trottoir», so die Rentnerin zu Blick. Es gab kein Abbremsen, nur einen lauten Knall – danach beschleunigte der unbekannte Fahrer und flüchtete. Sini realisierte noch nicht, was gerade passiert war. «Ich schrie mehrfach, Rocky steh auf.» Der Hund blieb regungslos liegen.

Kantonspolizei hat Ermittlungen eingeleitet

Der brutale Anblick brach ihr das Herz. «Rockys Schädel war komplett zertrümmert, und aus seinem Mund lief Blut.» Sini ist überzeugt: «Das Auto kann gar nicht nur 30 Kilometer pro Stunde gefahren sein.» Weil alles so schnell ging, konnte sich die Rentnerin das Nummernschild des Autos nicht merken.

Zum Glück half eine Augenzeugin der geschockten Hundebesitzerin. Noch am selben Tag erstattete Sini eine Anzeige bei der Kantonspolizei Zürich. Auf Blick-Anfrage bestätigen das die Beamten: Die Ermittlungen laufen.

«Rocky hat mir Routine im Alltag gegeben»

Rocky begleitete Elisabeth Sini bereits seit über 15 Jahren. Von Anfang an hatte der Zwergpinscher eine enge Verbindung zu seinem Frauchen. «Ich habe ihn aus einem schlimmen Zuhause zu mir geholt. Er war erst elf Monate alt und total abgemagert», erinnert sich Sini. Es brauchte viel Fürsorge und Geduld, bis er zu fressen begann – später blühte der Hund auf.

Die Energie des Vierbeiners hatte sich auch auf die ältere Dame übertragen. «Rocky hat mich fit gehalten und mir Routine im Alltag gegeben.» Egal ob bei Spaziergängen oder daheim auf dem Sofa, die beiden waren unzertrennlich. Sini kann bis jetzt nicht fassen, was passiert ist. «Ich schaue immer auf die Uhr und denke, jetzt muss ich mit dem Hund hinaus, dabei gibt es gar kein Rausgehen mehr.»

«Er war für mich wie ein Kind»

Elisabeth Sini quält vor allem die Frage danach, wieso der Fahrer einfach weiterfuhr. «Ich kann mir nicht erklären, wie jemand so herzlos sein kann.» Jetzt benötigt sie Zeit, um den schweren Verlust zu verarbeiten.

Die Rentnerin versucht, irgendwie einen geregelten Tagesablauf beizubehalten. Hausarbeiten lenken die ehemalige Hotelfachfrau ab. «Rocky wird mir immer in Gedanken bleiben», sagt Sini traurig. «Er war für mich wie ein Kind.»