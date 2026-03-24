Am Montag kam es in Wolfenschiesse zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schulkind von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Lenker entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Janine Enderli Redaktorin News

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen war am Montag, 23. März 2026, gegen 18.15 Uhr, ein 10-jähriger Bub auf dem Trottoir entlang der Hauptstrasse von Wolfenschiessen NW in Richtung Engelberg OW unterwegs.

Auf Höhe der Alpenstrasse überholte ein mutmasslich schwarzer Sportwagen, der ebenfalls in Richtung Engelberg fuhr, ein vorausfahrendes Fahrzeug.

Dabei geriet das Auto über die Gegenfahrbahn auf das linksseitige Trottoir und erfasste das Schulkind seitlich. In der Folge stürzte der Junge, prallte gegen einen Zaunpfosten und verletzte sich leicht.

Auto hatte ausländisches Nummernschild

Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Sportwagen mit ausländischen Kontrollschildern handeln.

Die Insassen eines nachfolgenden Fahrzeugs hielten kurz beim Verletzten an und erkundigten sich nach seinem Befinden – setzten ihre Fahrt anschliessend jedoch ebenfalls fort.

Polizei sucht Zeugen

Die Kantonspolizei Nidwalden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Lenker des beteiligten Fahrzeugs sowie die erwähnten Ersthelfer, sich umgehend zu melden.

Auch weitere Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden unter der Telefonnummer +41 41 618 44 66 zu melden.