In Thun BE Lieferwagen erfasst Hund (†) – und fährt weiter

In Thun ist am Freitagmorgen ein Hund von einem Lieferwagen angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Lenker des Fahrzeugs entfernte sich, ohne auszusteigen, von der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.