Fahrerflucht Lieferwagen bleibt nach Fahrerflucht in Bach bei Menznau stecken

Ein Lieferwagen ist am Dienstag bei Menznau LU auf die Gegenfahrbahn geraten und ist mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der Fahrer flüchtete mit dem noch fahrfähigen Kleinbus über einen Feldweg in einen Wald, blieb jedoch an einer Bachböschung stecken.

Publiziert: vor 20 Minuten