Letzten Mittwoch kam es in Zürich zu einem schlimmen Baustellen-Unfall. Ein Lift stürzte ab. Zwei Bauarbeiter verunfallten. Einer starb noch vor Ort, der zweite am Tag darauf im Spital. Nun ist klar: Beim ersten Opfer handelt es sich um den Portugiesen Abel F. (†57).

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Zürich stürzte am 16. September ein Baustellenlift ab, zwei Tote

Eines der Opfer, der Portugiese Abel F. (†57), lebte im Kanton Zürich

Beerdigung am 22. September in Abels Heimatgemeinde im Norden Portugals

Grosse Trauer um einen Büezer: Beim Baustellendrama unweit des Zürcher Hauptbahnhofs riss ein Lift zwei Männer in den Tod. Jetzt ist klar: Eines der Opfer ist der Portugiese Abel F.* (†57).

In den sozialen Medien nehmen Familie und Weggefährten Abschied. Sie sind fassungslos und trauern um den portugiesischen Bauarbeiter, der im Kanton Zürich lebte. Was ist nur mit meinem lieben und grossartigen Freund Abel passiert?», fragt eine Bekannte. Vor wenigen Wochen habe sie ihn noch getroffen. Nun bleibt ihr nur noch ein letzter Gruss: «Mein lieber Freund, möge Gott dich in seinem Königreich empfangen und mögest du in Frieden ruhen!»

Baustellenlift stürzt ab – Ursache unbekannt

Das Drama ereignete sich am vergangenen Mittwoch an der Hafnerstrasse im Zürcher Kreis 5 nahe dem Hauptbahnhof. Ein Baustellenlift stürzte mit zwei Arbeitern mehrere Meter in die Tiefe. Für Abel F. kam jede Hilfe zu spät. Der 57-Jährige verstarb trotz sofortiger Reanimation noch auf der Baustelle.

Einen Tag später folgte die nächste Hiobsbotschaft: Auch sein Kollege, der Schweizer Ralph L.* (†54) aus der Ostschweiz, verlor im Spital den Kampf um sein Leben. Warum es zum fatalen Absturz kam, ermitteln nun die Stadtpolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft.

Die Frage nach dem Warum dürfte auch die Trauernden beschäftigen – wie etwa den Bruder des Opfers. In einem Facebook-Post schreibt er über den tragischen Arbeitsunfall von Abel F. und dessen Arbeitskollegen. Unter dem Beitrag häufen sich innert kürzester Zeit die Beileidsbekundungen: Freunde, Bekannte und Mitbürger spenden der trauernden Familie Trost und drücken ihr Mitgefühl aus.

Beerdigung am Dienstag

Die Anteilnahme reicht bis über die Landesgrenzen hinaus. Auch Abel F.s Heimatgemeinde in Portugal trauert um den Verstorbenen und schreibt in einer Mitteilung: «Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden.»

Das Schicksal des Büezers beschäftigt auch die portugiesischen Medien. Lokalzeitungen berichten über die Tragödie um den Bauarbeiter, der ursprünglich aus dem Norden Portugals stammte. Dort wird er auch seine letzte Ruhe finden: Die Trauerfeierlichkeiten und die Beerdigung für den Verunglückten finden am Dienstag in seiner alten Heimat statt.

Bei einem Augenschein vor Ort am Montag deuten nur noch Blumen und Kerzen auf das Unglück hin. Sie zieren die Baustelle, während nebenan die Büezer ihrer Arbeit nachgehen – und den Lift abbauen. Wie die Arbeiter gegenüber Blick sagen, kommt am Freitag ein neuer Aufzug. Dieses Mal sei es eine Firma, die ausschliesslich Lifte vermietet und montiert. Danach geht die Renovation des Hauses weiter.

* Namen bekannt