Am Freitag hat sich in Walzenhausen bei der Liegenschaft Dorf 98 ein Unfall beim Umklettern einer Baustellenabschrankung ereignet. Ein 13-jähriges Mädchen wurde schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei 13-Jährige kletterten in Walzenhausen AR auf Baustelle, Unfall folgte

Ein Mädchen stürzte über sechs Meter tief auf Betontreppenabsatz

Verletzte per Rega ins Spital gebracht, Polizei klärt Unfallhergang

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Zwei 13-jährige Schülerinnen wollten nach der Schule eine auf einem Sportplatz liegengebliebene Jacke in Walzenhausen AR holen. Die Mädchen kürzten den Weg ab und kletterten bei der Baustelle um ein Absperrgitter. Bei der Verunfallten gab das Gitter nach und sie stürzte in der Folge über sechs Meter tief auf einen Betontreppenabsatz.

Sie zog sich dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde das Mädchen mit der Rega ins Spital überführt. Weitere Abklärungen zum Sachverhalt werden durch die Kantonspolizei AR getätigt.