Am Montagmorgen ist im Bereich einer Baustelle in Biel ein lebloser Mann aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der Identität des Verstorbenen sowie der Umstände seines Todes werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Toter Mann auf Baustelle in Biel am Montag früh gefunden

Polizei schliesst Unfall oder Fremdeinwirkung nicht aus

Zeugenaufruf: Hinweise unter +41 32 328 21 31 erbeten

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Montag, gegen 6.25 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass im Bereich einer Baustelle am Beaumontweg in Biel ein lebloser Mann aufgefunden worden sei. Drittpersonen sowie die ausgerückten Einsatzkräfte leiteten sofort Reanimationsmassnahmen ein. Trotz dieser Massnahmen verstarb der Mann noch vor Ort, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Es bestehen konkrete Hinweise auf seine Identität, die formelle Identifikation steht jedoch noch aus. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse können zum aktuellen Zeitpunkt weder ein Unfallgeschehen noch eine Dritteinwirkung ausgeschlossen werden, heisst es von der Polizei. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat die Kantonspolizei Bern umfangreiche Ermittlungen aufgenommen, um die Umstände des Todesfalls zu klären.

Polizei sucht nach Zeugen

Dafür sucht die Polizei auch nach Zeugen. Personen, die am Sonntag, insbesondere am späten Nachmittag oder in den Abendstunden, im Bereich des Beaumontwegs verdächtige Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht haben sowie sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern unter der Telefonnummer +41 32 328 21 31 zu melden.

Im Einsatz standen mehrere Spezialdienste der Kantonspolizei Bern sowie Mitarbeitende des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern.