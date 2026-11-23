Der Hunger nach neuen Datenzentren ist gross – auch wegen künstlicher Intelligenz. Doch was passiert, wenn das Wasser knapp wird? In Beringen SH schüren zwei Rechenzentren die Sorge vor hohem Ressourcenverbrauch. Kritiker verlangen strengere Vorgaben. Die Betreiber verweisen auf Investitionen, Jobs und Abwärme.

Darum gehts Zwei Datenzentren in Beringen sorgen für Streit.

Urs Kögl übergab Beringen 1800 Petitionsunterschriften gegen fehlende Regeln für Grossverbraucher

Regierung und Kommission wollen Abgaben, Kögl fordert Regeln und warnt vor Wasserknappheit

Sebastian Babic Reporter Blick

In den USA ist der Widerstand gegen Rechenzentren riesig. War es zuerst ein lokales Problem, wurde es zur landesweiten Streitfrage. Bei den Abstimmungen am Tag der US-Midterms haben die Datencenter-Gegner fast überall gewonnen. Zuletzt sorgte der enorme Ressourcenverbrauch für Schlagzeilen: US-Rechenzentren stossen so viel CO₂ aus wie ein Land wie Dänemark.

Doch während in Amerika der Widerstand gegen die Strom- und Wasserfresser wächst, rollt die Schweizer Politik den Tech-Giganten bisher den roten Teppich aus.

Bauherren aus den USA und der Türkei

In Beringen SH entstehen derzeit gleich zwei neue Anlagen. Das erste Datencenter des US-Konzerns Stack Infrastructure ist seit 2023 im Bau und soll bald in Betrieb gehen. Ein zweites plant der türkische Konzern Enka – es könnte ab 2028 laufen. Beide zusammen würden deutlich mehr Strom verbrauchen, als bisher der ganze Kanton Schaffhausen mit seinen 90'000 Einwohnern nutzt.

Die beiden Rechenzentren sollen für Cloud-Speicher, Big Data und künstliche Intelligenz genutzt werden können. Gerade auch der Ausbau der künstlichen Intelligenz führt zu einem riesigen Hunger nach mehr Rechenleistung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Urs Kögl (68) ist einer, der die Pläne in Beringen kritisiert. Der pensionierte Unternehmer aus Löhningen SH hat im Beringer Industriegebiet selbst eine Firma aufgebaut. Seine Überzeugung: «Man hat es verpennt, rechtzeitig Regeln festzulegen. Im Beringerfeld regiert das grosse Geld.»

Kögl ist nicht allein: Anfang November machte Greenpeace in Beringen mit einer Protestaktion auf die Probleme aufmerksam. Bereits zuvor protestierte eine radikale Gruppe von Aktivisten gegen das Rechenzentrum von Stack.

1800 Unterschriften in kürzester Zeit

«Das erste Datencenter wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion bewilligt», sagt Kögl zum Bauprojekt von Stack. Trotz enormem Strom- und Wasserverbrauch gab es keinerlei fixe Umweltauflagen. Deshalb hat er vor dem Bau des neuen Enka-Datenzentrums eine Petition lanciert und innert Kürze 1800 Unterschriften gesammelt.

Die Politik blieb nicht untätig: Eine strengere Verordnung für den Bau von Datenzentren im Kanton Schaffhausen tritt am 1. Dezember in Kraft.

Das Kantonsparlament verlangt darüber hinaus klarere Regeln zu Arbeitsplätzen, Stromverbrauch und Abwärmenutzung. Die Regierung hingegen möchte das Thema über eine neue Abgabe regeln, die Datenzentren auf Strom und Wasser zahlen sollen: zwei Rappen pro Kilowattstunde Strom und zwei Franken pro Kubikmeter Wasser.

Der Grund für diesen Vorschlag sei juristischer Natur, erklärt Regierungsrat Martin Kessler (58, FDP): Strikte Regeln zu Arbeitsplätzen und Abwärme seien rechtlich problematisch, wenn es nur einen einzelnen Wirtschaftssektor betreffe.

«Das ist ein Ablasshandel»

Das geplante Enka-Datenzentrum müsste allein wegen der Stromabgabe rechnerisch rund 4,8 Millionen Franken jährlich abliefern. Das Geld soll dann in einen Klimafonds fliessen. Beschlossen ist die Regelung aber noch nicht.

Kögl hält diese Abgabe für einen Freipass. «Die Betreiber könnten zahlen und selbst bei Wasserknappheit weiter Wasser beziehen, während die Bevölkerung zum Sparen aufgefordert wird. Das ist ein Ablasshandel», sagt er.

Was sagen die Vertreter der Standortgemeinde Beringen? Gemeindepräsident Roger Paillard (55) erklärt: «Die Projekte sind mit Investitionen von mehreren Hundert Millionen Franken verbunden und können Steuereinnahmen sowie Arbeitsplätze schaffen. Hinzu kommt das Potenzial, die Abwärme für die Wärmeversorgung zu nutzen.»

Wer nutzt die Abwärme?

Rechenzentren produzieren grosse Wärmemengen, die zum Heizen genutzt werden könnten. Dafür braucht es jedoch Leitungen und Abnehmer – und darüber wird ebenfalls gestritten.

Gian-Rico Willy (51), lokaler Berater der Enka, erklärt: «Es wurden drei Absichtserklärungen mit drei potenziellen Abnehmern von Fernwärme unterzeichnet.» Auch über eine mögliche finanzielle Beteiligung am Ausbau dieser Netze werde gesprochen.

Kögl ist skeptisch. Absichtserklärungen seien keine Liefergarantien. Seine Sorge: Die öffentliche Hand investiert Millionen in ein Wärmenetz, während unklar bleibe, ob die Rechenzentren langfristig blieben. «Eine Absichtserklärung ist nichts weiter als ein Blatt Papier – ohne festen Termin und ohne Konsequenzen, wenn sie nicht eingehalten wird.»

«Ohne Schiene kann man nicht Zug fahren»

Gian-Rico Willy betont, Enka plane eines der nachhaltigsten Datenzentren der Schweiz. «Zudem gehen wir proaktiv über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.» Er zieht den Vergleich: «Wer Zug fahren will, braucht Schienen!» Solange Gegner Kritik an den Datenzentren via Instagram verbreiten und Online-Petitionen organisieren würden, zeige dies: Auch sie nutzten Technologien, die ohne Datencenter nicht möglich wären.

Der Bundesrat seinerseits sieht derzeit keinen Bedarf für zusätzliche nationale Vorschriften. Kögl hingegen fordert verbindliche Regeln – auch zum Wasserverbrauch.

Eines ist klar: Der digitale Hunger nach Strom und Wasser wird grösser – und Beringen steht vor einer Grundsatzentscheidung, die ihre Kreise weit über den Kanton Schaffhausen hinaus ziehen wird.