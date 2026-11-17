US-Rechenzentren stossen laut einer Harvard-Studie jährlich rund 25,7 Millionen Tonnen CO₂ aus. Der KI-Boom treibt den Strombedarf stark an, mehr als die Hälfte des Stroms stammt aus fossilen Quellen.

Darum gehts Harvard-Studie: 403 grosse US-Rechenzentren stossen jährlich 25,7 Mio. Tonnen CO₂ pro Jahr aus

Fast zwei Prozent des US-Stroms entfielen auf Rechenzentren, davon 54 Prozent aus Erdgas und Kohle

Viele KI-Firmen halten Energiedaten zurück, grössere Anlagen wie Metas Hyperion sind geplant

Daniel Macher Redaktor News

Der KI-Boom treibt nicht nur die Wirtschaft an, sondern belastet auch das Klima massiv. US-Rechenzentren verursachen jährlich Millionen Tonnen CO₂. Das zeigt eine neue Studie von Forschenden der Harvard-Universität.

Demnach stossen die 403 grössten untersuchten Rechenzentren in den USA schätzungsweise 25,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr aus. Das entspricht in etwa den jährlichen CO₂-Emissionen von Ländern wie Bolivien oder Dänemark.

Strom aus Erdgas und Kohle

Für die Untersuchung analysierte das Forschungsteam den Stromverbrauch und die Emissionen der Anlagen zwischen Mai 2024 und April 2025. Laut dem US-Sender n-tv handelt es sich um die ersten von Fachleuten überprüften Schätzungen seit Beginn des KI-Booms.

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Die Zahlen sind alarmierend: Fast zwei Prozent des gesamten US-Stromverbrauchs entfielen im Untersuchungszeitraum auf die Rechenzentren. Rund 0,5 Prozent der amerikanischen CO₂-Emissionen gingen auf ihr Konto. Besonders problematisch ist die Herkunft des Stroms: 54 Prozent stammten aus fossilen Energieträgern wie Erdgas und Kohle.

Tatsächliche Belastung dürfte höher sein

Die Forschenden weisen darauf hin, dass die Datenerhebung schwierig war. Viele Unternehmen der KI-Branche halten Informationen über ihren Energieverbrauch unter Verschluss. Deshalb könnten die berechneten Emissionen sogar noch unter den tatsächlichen Werten liegen.

Hinzu kommt, dass die Untersuchung nur eine Momentaufnahme einer rasant wachsenden Branche darstellt. Während ein durchschnittliches Rechenzentrum der Studie eine elektrische Leistung von rund 40 Megawatt aufwies, sind bereits deutlich grössere Projekte geplant. Der Hyperion-Campus von Meta im US-Bundesstaat Louisiana soll beispielsweise eine Leistung von fünf Gigawatt erreichen – mehr als das Hundertfache.

Wie stark Rechenzentren das Klima belasten, hängt auch davon ab, wo sie stehen und wie der Strom produziert wird. China und die USA verursachen zusammen rund 70 Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen von Rechenzentren.