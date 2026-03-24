Eine Lawine hat sie mitgerissen: Drei Schweizer sind während einer Heli-Skiing-Tour am Sonntag ums Leben gekommen. Die Opfer: Ein Ostschweizer Immo-Unternehmer und seine beiden Söhne.

«Wir sind geschockt und können es nicht fassen»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ostschweizer Unternehmer Peter W. (†61) stirbt bei Lawinenunglück in Kanada

Mit ihm sterben seine beiden Söhne

EDA bestätigt Unfall, vierte Person schwer verletzt, stabil im Spital War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Drei Schweizer sind am Sonntag bei einem Heli-Skiing-Trip in Kanada ums Leben gekommen. Jetzt zeigen Blick-Recherchen: Bei den Todesopfern handelt es sich um einen Vater und seine beiden Söhne. Peter W.* (†61) war ein bekannter Immo-Unternehmer in der Ostschweiz.

W. ist in der Ostschweiz stark verwurzelt und geniesst ein hohes Ansehen. Er hat grössere Bau-Projekte in der ganzen Schweiz umgesetzt und vertrat diese jeweils in der Öffentlichkeit. Dadurch wurde er zu einer überregionalen Bekanntheit, die auch immer wieder in der Presse war. Auch engagierte er sich sportlich. In den sozialen Medien zeigte er einen weiteren Teil von sich: seine Familie. So zeigt er ein Bild mit zwei Söhnen gemeinsam auf einem Boot während eines Tauchtrips.

Als Blick am Dienstag einen seiner engsten Freunde – ebenfalls ein bekannter Ostschweizer Unternehmer – am Telefon hat, bricht dieser in Tränen aus. Er erklärt: «Wir sind alle geschockt und können es nicht fassen.»

Lawine selbst ausgelöst?

W. war mit drei weiteren Personen in der Provinz British Columbia an der Westküste des Landes unterwegs, als sich eine Lawine löste. Unter den Todesopfern: W. und zwei weitere Schweizer. Gemäss der kanadischen Wintersport-Plattform Snowbrains soll es sich dabei um seine beiden Söhne handeln. Eine weitere Person wurde verletzt, laut Medienberichten der Skiführer.

Das Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA bestätigt den tödlichen Unfall auf Anfrage von Blick. «Das Schweizerische Generalkonsulat in Vancouver steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden», heisst es weiter. Das EDA stehe ausserdem bereits mit den Angehörigen der Verstorbenen in Kontakt.

Gemäss dem Portal Snowbrains ereignete sich das Unglück am Mount Knauss in der Nähe der Stadt Terrace. Laut dem kanadischen Lawinendienst soll die Heliskiing-Gruppe die tödliche Lawine selbst ausgelöst haben.

Die vierte Person hat sich beim Lawinen-Unfall gemäss dem Portal schwer verletzt und musste per Helikopter ins Spital geflogen werden. Aktuell sei sie in einem stabilen Zustand.

*Name geändert