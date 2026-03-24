Tödlicher Lawinenunfall in Kanada. Drei Schweizer sterben bei einem Heliskiing-Trip. Das Departement für auswärtige Angelegenheiten bestätigt den Vorfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Schweizer sterben bei Lawinenunglück in British Columbia (Kanada) am Sonntag

Tödliche Lawine wurde wohl von der Heliskiing-Gruppe selbst ausgelöst

In British Columbia herrscht derzeit erhebliches Lawinenrisiko wegen starken Schneefällen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Sonntag sterben bei einem Lawinenunglück in Kanada drei Schweizer. Sie waren in der Provinz British Columbia an der Westküste des Landes wohl auf einem Heliskiing-Trip.

Das Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA bestätigt den tödlichen Unfall auf Anfrage von Blick. «Das Schweizerische Generalkonsulat in Vancouver steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden», heisst es weiter. Das EDA stehe ausserdem bereits mit den Angehörigen der Verstorbenen in Kontakt.

Vierte Person wurde schwer verletzt

Wie die kanadische Wintersport-Plattform Snowbrains berichtet, waren die drei Verstorbenen zusammen mit einer vierten Person am Mount Knauss in der Nähe der Stadt Terrace unterwegs. Laut dem kanadischen Lawinendienst soll die Heliskiing-Gruppe die tödliche Lawine selbst ausgelöst haben.

Die vierte Person hat sich bei dem Unfall schwer verletzt und musste per Helikopter ins Spital geflogen werden. Aktuell sei sie in einem stabilen Zustand.

Erhebliches Lawinenrisiko

Wie Snowbrains weiter schreibt, herrscht in British Columbia gerade eine Phase der erhöhten Lawinengefahr. Der kanadische Lawinendienst warnte vor einem erheblichen Risiko im alpinen Gelände im Nordwesten der Provinz. Grund dafür sind die enormen Schneefälle der letzten Tage.

Beim Heliskiing werden Berggipfel per Helikopter angeflogen, um dann abseits präparierter Pisten durch Tiefschnee den Hang herunterzufahren. In British Columbia bieten verschiedene Unternehmen solche Skitouren an. Aber auch in der Schweiz ist es möglich, auf Heliskiing-Touren zu gehen.