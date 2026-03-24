DE
FR
Abonnieren

Lawine selbst ausgelöst
Drei Schweizer sterben bei Heliski-Tour in Kanada

Tödlicher Lawinenunfall in Kanada. Drei Schweizer sterben bei einem Heliskiing-Trip. Das Departement für auswärtige Angelegenheiten bestätigt den Vorfall.
Publiziert: 10:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
1/5
Am Sonntag sterben drei Schweizer bei einem Lawinenunglück in der kanadischen Provinz British Columbia. (Symbolbild)
Foto: IMAGO/SuperStock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Drei Schweizer sterben bei Lawinenunglück in British Columbia (Kanada) am Sonntag
  • Tödliche Lawine wurde wohl von der Heliskiing-Gruppe selbst ausgelöst
  • In British Columbia herrscht derzeit erhebliches Lawinenrisiko wegen starken Schneefällen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Am Sonntag sterben bei einem Lawinenunglück in Kanada drei Schweizer. Sie waren in der Provinz British Columbia an der Westküste des Landes wohl auf einem Heliskiing-Trip. 

Das Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA bestätigt den tödlichen Unfall auf Anfrage von Blick. «Das Schweizerische Generalkonsulat in Vancouver steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden», heisst es weiter. Das EDA stehe ausserdem bereits mit den Angehörigen der Verstorbenen in Kontakt.

Vierte Person wurde schwer verletzt

Wie die kanadische Wintersport-Plattform Snowbrains berichtet, waren die drei Verstorbenen zusammen mit einer vierten Person am Mount Knauss in der Nähe der Stadt Terrace unterwegs. Laut dem kanadischen Lawinendienst soll die Heliskiing-Gruppe die tödliche Lawine selbst ausgelöst haben.

Mehr zu Lawinen
Italienische Region versinkt im Schnee
Mit Video
Bis 150 Zentimeter Neuschnee
Ausnahmezustand in italienischer Region
Wann landet eine Lawine vor Gericht?
Untersuchung im Wallis
Wann landet eine Lawine vor Gericht?
Skifahrer (†22) stirbt bei Lawinenniedergang in Verbier VS
Unglück in Verbier VS
Skifahrer (†22) stirbt bei Lawinenniedergang
Schnee-Risse breiten sich schneller aus als gedacht
Lawinenforscher zeigen
Schnee-Risse breiten sich schneller aus als gedacht

Die vierte Person hat sich bei dem Unfall schwer verletzt und musste per Helikopter ins Spital geflogen werden. Aktuell sei sie in einem stabilen Zustand. 

Erhebliches Lawinenrisiko

Wie Snowbrains weiter schreibt, herrscht in British Columbia gerade eine Phase der erhöhten Lawinengefahr. Der kanadische Lawinendienst warnte vor einem erheblichen Risiko im alpinen Gelände im Nordwesten der Provinz. Grund dafür sind die enormen Schneefälle der letzten Tage.

Beim Heliskiing werden Berggipfel per Helikopter angeflogen, um dann abseits präparierter Pisten durch Tiefschnee den Hang herunterzufahren. In British Columbia bieten verschiedene Unternehmen solche Skitouren an. Aber auch in der Schweiz ist es möglich, auf Heliskiing-Touren zu gehen.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen