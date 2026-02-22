Am Sonntag geht in Verbier VS eine Lawine nieder. Ein Skifahrer, der abseits der Piste unterwegs war, kommt ums Leben.

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am Sonntag: Kurz vor Mittag befand sich ein Skifahrer abseits der Piste in einer Rinne unterhalb von «Les Attelas» in Verbier VS. Auf einer Höhe von etwa 2’600 Metern wurde er von einer Lawine mitgerissen.

Die von der Walliser Rettungsorganisation (KWRO) und der Kantonspolizei alarmierten Rettungskräfte begaben sich mit zwei Helikoptern der Air-Glacier zum Unfallort. Trotz aller Bemühungen starb der Skifahrer (†22) noch vor Ort. Bei dem Opfer handelt es sich um einen schweizerisch-niederländischen Staatsbürger. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

«Laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF liegen Neuschnee und Triebschnee auf einer schwachen Altschneeschicht. Lawinen können sehr leicht ausgelöst werden, manchmal schon aus der Ferne, und ein grosses Ausmass erreichen», erläutert die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. «Selbst bereits gespurte Routen können unter diesen Bedingungen gefährlich bleiben. Abfahrten abseits der Pisten erfordern viel Erfahrung, eine sorgfältige Einschätzung der Gefahr und eine vollständige Sicherheitsausrüstung», schreibt sie weiter.