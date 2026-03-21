Schock auf der Wilerstrasse in Münchwilen TG: Ein Linienbus kollidiert mit einem Autoanhänger, durchbricht ein Geländer und schrammt knapp an einer Katastrophe vorbei. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bus kollidiert in Münchwilen TG mit Autoanhänger und durchbricht Bäckereigeländer

Zwei Gäste entkommen knapp, niemand verletzt trotz erheblichem Sachschaden

80-Tonnen-Kran rückt an War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, kam es auf der Wilerstrasse im Zentrum von Münchwilen TG zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und dem Anhänger eines Personenwagens. Das berichtet BRK News.

Infolge des Zusammenstosses durchbrach der Linienbus ein Geländer und fuhr in den Aussenbereich einer Bäckerei, in dem sich Gartentische, Stühle und auch Gäste befanden.

Gäste bringen sich im letzten Moment in Sicherheit

Der Bus touchierte die Liegenschaft der Bäckerei und kam anschliessend seitlich des Gebäudes zum Stillstand. Dabei überfuhr er mehrere Tische und Stühle sowie einen Hydranten, die unter dem Fahrzeug zum Liegen kamen. Am Boden lagen Scherben von Kaffeetassen, Besteck und Glassplitter. Zwei Gäste konnten sich im letzten Moment in Sicherheit bringen. Sie blieben ebenso unverletzt wie der Buschauffeur (63) und ein Fahrgast, die sich im Linienbus befanden.

Im Einsatz standen rund zehn Angehörige des Sicherheitsverbundes Hinterthurgau. Die Wilerstrasse wurde durch die Feuerwehr gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet.

Wie hoch ist der Sachschaden?

Parallel zur Unfallstelle verläuft die Frauenfeld-Wil-Bahn. Während der Bergungsarbeiten, bei denen ein 80 Tonnen schwerer Pneukran eingesetzt wurde, musste die Fahrleitung geerdet werden. Im Bereich der Unfallstelle kam es dadurch zu einem Unterbruch des Bahnbetriebs.

Der Sachschaden am Linienbus sowie an der Liegenschaft der Bäckerei ist beträchtlich, kann derzeit jedoch noch nicht abschliessend beziffert werden. Gegen 17.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Wilerstrasse konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Kantonspolizei Thurgau klärt jetzt die genaue Unfallursache ab, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Neben den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau standen Einsatzkräfte sowie ein Erdungsteam des Sicherheitsverbunds Hinterthurgau und ein Techniker der Appenzeller Bahnen im Einsatz.