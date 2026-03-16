Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in Sitterdorf TG wurde ein 33-Jähriger schwer verletzt. Er musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und inhaftiert, er erlitt leichte Verletzungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Streit in Wohnung an Amriswilerstrasse: 34-Jähriger festgenommen, 33-Jähriger schwer verletzt

Opfer per Rega ins Spital geflogen, Täter leicht verletzt und inhaftiert

Ereignis um 20 Uhr, Strafuntersuchung durch Staatsanwaltschaft läuft War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 20 Uhr in einer Wohnung an der Amriswilerstrasse zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung. Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau konnten in der Wohnung einen tatverdächtigen, 34-jährigen Schweizer festnehmen.

Ein 33-Jähriger wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt. Er musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden.

Der Tatverdächtige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Der Mann wurde inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet und klärt in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau den genauen Hergang ab.