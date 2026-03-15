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Spezialkräfte nehmen bewaffneten Mann in seiner Wohnung fest
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Einsatz in Kreuzlingen TG:Spezialkräfte nehmen bewaffneten Mann in seiner Wohnung fest

Aufregung in Kreuzlingen TG
Bewaffneter Randalierer von Spezialeinheit festgenommen

In Kreuzlingen TG randaliert am Sonntagmorgen ein 40-jähriger Mann. Er bedrohte eine Person und verschanzte sich anschliessend bewaffnet in seiner Wohnung. Eine Spezialeinheit der Polizei konnte den Mann festnehmen.
Publiziert: vor 19 Minuten
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In Kreuzlingen TG randaliert am Sonntagmorgen ein 40-jähriger Mann.
Foto: BRK News

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Spezialeinheit verhaftet bewaffneten Deutschen nach stundenlangem Einsatz in Kreuzlingen
  • Feuer brach während Einsatz aus, Feuerwehr griff ein
  • Keine Verletzten, Strasse gesperrt, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 40-Jährigen
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Mattia JutzelerRedaktor News

Am Sonntagmorgen musste eine Spezialeinheit der Kantonspolizei Thurgau nach Kreuzlingen ausrücken. Ein 40-jähriger Deutscher hatte sich bewaffnet in seiner Wohnung verschanzt, nachdem er zuvor vor der Liegenschaft randaliert und eine Person bedroht hatte. Die Spezialeinheit schaffte es nach einem mehrstündigen Einsatz, den Randalierer in seiner Wohnung zu verhaften. Verletzt wurde niemand, heisst es in einer Mitteilung.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Liegenschaft wurden während der Dauer des Einsatzes vorsichtshalber evakuiert. Auch die betroffene Strasse vor der Liegenschaft wurde gesperrt.

Auch Feuerwehr vor Ort

Da der Deutsche bewaffnet war, rückte die Kapo mit einem Grossaufgebot nach Kreuzlingen aus. Während des Einsatzes tauchte ausserdem plötzlich die Meldung auf, dass es in der Wohnung des Randalierers brennt. «Deshalb wurde zusätzlich noch die Feuerwehr aufgeboten, die entsprechende Massnahmen einleitete», erklärt Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau.

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Der Deutsche war bereits polizeilich bekannt, bestätigt Graf. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

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