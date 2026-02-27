Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 48-Jähriger Donnerstagabend am Bahnhof Frauenfeld bei Streit verletzt
- Zwei Jugendliche schlugen und traten ihn, Passanten griffen ein
- Polizei nahm drei Jugendliche fest, Anklage bei Jugendanwaltschaft
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ein 48-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung beim Bahnhof Frauenfeld mittelschwer verletzt. Zwei Jugendliche traktierten den Mann mit Schlägen und Tritten, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mit.
Zuvor kam es laut Polizei zwischen drei Jugendlichen und dem Mann zu gegenseitigen verbalen Pöbeleien. Anschliessend wendeten zwei der Jugendlichen Gewalt an. Daraufhin seien Passanten eingeschritten.
Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen ins Spital. Die Polizei nahm die drei Jugendlichen vorübergehend fest und zeigte sie bei der Jugendanwaltschaft an.