Ein Mann wurde am Donnerstagabend beim Bahnhof Frauenfeld von zwei Jugendlichen mit Schlägen und Tritten verletzt. Vorausgegangen waren verbale Streitereien. Passanten griffen ein, die Polizei nahm drei Jugendliche vorübergehend fest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 48-Jähriger Donnerstagabend am Bahnhof Frauenfeld bei Streit verletzt

Zwei Jugendliche schlugen und traten ihn, Passanten griffen ein

Polizei nahm drei Jugendliche fest, Anklage bei Jugendanwaltschaft

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein 48-jähriger Mann hat sich am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung beim Bahnhof Frauenfeld mittelschwer verletzt. Zwei Jugendliche traktierten den Mann mit Schlägen und Tritten, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mit.

Zuvor kam es laut Polizei zwischen drei Jugendlichen und dem Mann zu gegenseitigen verbalen Pöbeleien. Anschliessend wendeten zwei der Jugendlichen Gewalt an. Daraufhin seien Passanten eingeschritten.

Der Rettungsdienst brachte den 48-Jährigen ins Spital. Die Polizei nahm die drei Jugendlichen vorübergehend fest und zeigte sie bei der Jugendanwaltschaft an.