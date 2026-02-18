In Eschlikon wurde am Dienstagmorgen ein 47-Jähriger tot in einem Schacht gefunden. Laut Polizei stürzte er beim Bergen eines Gegenstands tödlich. Es gibt keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung.

Daniel Macher Redaktor News

In Eschlikon TG wurde am Dienstagmorgen ein toter Mann (†47) in einem Schacht gefunden. Die Kantonspolizei Thurgau geht von einem Unfall aus. Kurz nach 7.15 Uhr meldete ein Passant der Kantonalen Notrufzentrale, dass sich bei einem Firmengelände an der Bahnhofstrasse eine leblose Person in einem Schacht befinde. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte der 47-Jährige einen Gegenstand aus dem Schacht holen. Dabei stürzte er so unglücklich, dass er vor Ort verstarb. Die Kantonspolizei Thurgau hat keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.