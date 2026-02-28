Ein Kleinkind ist am frühen Freitagabend bei Affeltrangen TG in einen Bach gefallen. Die Rega brachte den Bub mit einem Helikopter ins Spital.

Am Freitag, gegen 17 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in Affeltrangen TG ein Kind in einen Bach gefallen und durch eine Person gerettet worden sei. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Bub (1) von der Rega ins Spital geflogen. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die Hintergründe des Unfalls ab, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.