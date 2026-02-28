Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Kind (1) in Affeltrangen TG in Bach gefallen und gerettet
- Rega flog den Bub nach Erstversorgung ins Spital
- Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17 Uhr
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Marian NadlerRedaktor News
Am Freitag, gegen 17 Uhr, ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass in Affeltrangen TG ein Kind in einen Bach gefallen und durch eine Person gerettet worden sei. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Bub (1) von der Rega ins Spital geflogen. Die Kantonspolizei Thurgau klärt die Hintergründe des Unfalls ab, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.