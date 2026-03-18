Drei Männer nach schwerem Raub und Vergewaltigung verhaftet

Drei junge Männer aus Deutschland wurden am Freitag wegen Raub und Vergewaltigung festgenommen. Die Kriminalpolizei Rottweil sicherte umfangreiches Beweismaterial in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Thurgau. Haftbefehle wurden vom Amtsgericht Konstanz erlassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei junge Männer wegen Raub und Vergewaltigung in Kreuzlingen verhaftet

Haftbefehle nach Wohnungsdurchsuchungen mit umfangreichem Beweismaterial erlassen

Täter zwischen 19 und 21 Jahren, Ermittlungen laufen weiterhin War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen ist es den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizeidirektion Rottweil gelungen, in kurzer Zeit mehrere junge Männer dingfest zu machen. Sie stehen im Verdacht, in den vergangenen Wochen drei Frauen ausgeraubt und in einem Fall vergewaltigt zu haben. Eines dieser Verbrechen fand in Kreuzlingen TG statt, die anderen beiden in Deutschland.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz arbeitete in diesem Fall eng mit den Kollegen aus dem Kanton Thurgau zusammen, heisst es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Die drei mutmasslichen Täter sind zwischen 19 und 21 Jahre alt und in Deutschland wohnhaft. Sie alle konnten am Freitagmorgen verhaftet werden.

Ermittlungen über die Landesgrenzen

Bei der Durchsuchung der Wohnungen des 20-Jährigen und des 21-Jährigen stellten die Kriminalisten umfangreiches Beweismaterial sicher. Das Amtsgericht Konstanz hat Haftbefehle gegen alle drei Männer erlassen. Sie kamen anschliessend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

Nach der Vorführung erliess eine Haftrichterin des Amtsgerichts Konstanz daraufhin bereits am Nachmittag Haftbefehle gegen die drei Männer. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Kantonspolizei Thurgau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen am Rhein, dauern indes an.