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«Fahrerin nach Kollision mit Lieferwagen lebensbedrohlich verletzt»
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Töffunfall in Bissegg TG:«Fahrerin nach Kollision schwer verletzt»

Unfall in Amlikon-Bissegg TG
Töff-Fahrerin (18) wird bei Crash lebensbedrohlich verletzt

Am Samstagmorgen kollidiert eine junge Töff-Fahrerin im Kanton Thurgau mit einem Lieferwagen. Die Frau wurde schwer verletzt.
Publiziert: 14:49 Uhr
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Aktualisiert: vor 31 Minuten
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Ihre Verletzungen sind lebensbedrohlich.
Foto: BRK News GmbH

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Töff-Fahrerin (18) kollidiert im Kanton Thurgau mit Lieferwagen, schwer verletzt
  • Rega fliegt die Frau in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital
  • Unfallstelle für drei Stunden gesperrt, Feuerwehr leitete Verkehr um
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Marian NadlerRedaktor News

Am Samstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, war eine Töff-Fahrerin (18) auf der Weinfelderstrasse von Bussnang kommend in Richtung Bissegg TG unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Wilerstrasse kam es zur Kollision mit einem Lieferwagen, der auf der Wilerstrasse in Richtung Amlikon unterwegs war.

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Beim Unfall wurde die junge Frau schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie von der Rega in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital geflogen. Der Lieferwagenfahrer (31) blieb laut einer Medienmitteilung unverletzt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Zur Spurensicherung rückte der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau an. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Amlikon-Bissegg kümmerte sich um die Umleitung. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden.

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