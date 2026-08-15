Am Samstagmorgen kollidiert eine junge Töff-Fahrerin im Kanton Thurgau mit einem Lieferwagen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töff-Fahrerin (18) kollidiert im Kanton Thurgau mit Lieferwagen, schwer verletzt

Rega fliegt die Frau in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital

Unfallstelle für drei Stunden gesperrt, Feuerwehr leitete Verkehr um

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagmorgen, kurz nach 7 Uhr, war eine Töff-Fahrerin (18) auf der Weinfelderstrasse von Bussnang kommend in Richtung Bissegg TG unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Wilerstrasse kam es zur Kollision mit einem Lieferwagen, der auf der Wilerstrasse in Richtung Amlikon unterwegs war.

Beim Unfall wurde die junge Frau schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie von der Rega in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital geflogen. Der Lieferwagenfahrer (31) blieb laut einer Medienmitteilung unverletzt.

Die Unfallursache ist noch unklar. Zur Spurensicherung rückte der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau an. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für rund drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Amlikon-Bissegg kümmerte sich um die Umleitung. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden unter 058 345 25 00 zu melden.